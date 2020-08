Dopo sette anni dal’ultimo album di inediti “Little French Songs” esce il nuovo singolo di Carla Bruni “Quelque chose”. Il video ufficiale è ora disponibile su Youtube; “Quelque chose” è il primo estratto del nuovo album omonimo, la cui pubblicazione è prevista per questo autunno. Il disco è stato per la maggior parte scritto dalla stessa Bruni, e prodotto dall’artista francese Albin de la Simone (Vanessa Paradis, Pomme, Alain Souchon, Pierre Lapointe).

Il brano parla di un amore difficile pieno di ardore e inaspettate sorprese. Un amore che travolge fino allo sfinimento, un sentimento forte e irrazionale di cui non si conosce la vera natura.

Carla Bruni scrive musica dal 1997 e il suo album d’esordio Quelqu’un M’a Dit (Someone Told Me) è stato pubblicato nel 2002.

Ha pubblicato tre album molto acclamati dalla critica e ha venduto oltre tre milioni di copie in tutto il mondo. Il suo ultimo lavoro in studio è French Touch del 2017, ed è un album di cover registrato tra Stati Uniti e Francia, prodotto dal canadese David Foster.

Nel disco la cantante reinterpreta famosi successi, in chiave classica, di alcuni gruppi a lei cari come i Clash, gli ABBA, i Patsy Cline, e Lou Reed. L’artista italo-francese ha calcato i palchi di tutto il mondo, tra cui quelli di Francia, Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Brasile.

Testo di “Quelque chose”

(Verse1)

Quelque chose de tendre s’est levé

Quelque chose qui nous hante, qui nous plait

C’est quelque chose qui nous creuse, qui nous fond

Et qui nous va comme un gant



(Verse 2)

Quelque chose nous dit que c’est perdu

Que l’on va s’adorer sans issue

Et que l’on va se croquer un matin

Quelque chose obstinément

(Hum hum hum)



(Chorus)

“Mais quel est donc ce quelque chose?”

C’est la question que tous se posent

Quel est ce doux quelque chose là?

Quel est ce bijou d’ici-bas?



(Verse 3)

Quelque chose nous transperce comme une lame

Quelque chose nous traverse, nous réclame

Si l’on perçoit quelque chose en chemin

On est comme réduit à rien



(Verse 4)

Et quelque chose nous chavire, nous retient

Oui quelque chose nous déchire, nous étreint

Et ça nous étreint le cœur et le corps

Encore et puis oui encore

Oui encore

(Chorus)

“Mais quel est donc ce quelque chose?”

C’est la question que tous se posent

Quel est ce doux quelque chose là?

Quel est ce bijou d’ici-bas?



(Bridge)

Quelque chose nous emporte, nous réveille

Quelque chose comme une sorte de merveille

Si tu croisais quelque chose d’aussi beau

Il faut tout jeter à l’eau

Oui à l’eau



(Chorus)

“Mais quel est donc ce quelque chose?”

C’est la question que tous se posent

Quel est ce doux quelque chose là?

Quel est ce bijou d’ici-bas



(Chorus)

“Mais quel est donc ce quelque chose?”

C’est la question que tous se posent

Quel est ce doux quelque chose là?

Quel est ce bijou d’ici-bas

Traduzione di “Quelque chose”

(Strofa 1)

È sorto qualcosa di tenero

Qualcosa che ci perseguita, che ci fa piacere

È qualcosa che ci svuota, che ci scioglie

E questo ci calza come un guanto



(Strofa 2)

Qualcosa ci dice che è perso

Che ci adoreremo a vicenda senza via d’uscita

E che morderemo una mattina

Qualcosa testardamente

(Hum hum hum)



(Ritornello)

“Ma cos’è questo qualcosa?”

Questa è la domanda che tutti pongono

Cos’è quel dolce qualcosa lì?

Cos’è questa gemma qui sotto?



(Strofa 3)

Qualcosa ci trafigge come una lama

Qualcosa ci attraversa, ci afferma

Se percepiamo qualcosa sulla strada

Siamo ridotti al nulla



(Strofa 4)

E qualcosa ci capovolge, ci trattiene

Sì, qualcosa ci sta facendo a pezzi, ci abbraccia

E ci abbraccia il cuore e il corpo

Ancora e poi sì ancora

Sì di nuovo



(Ritornello)

“Ma cos’è questo qualcosa?”

Questa è la domanda che tutti pongono

Cos’è quel dolce qualcosa lì?

Cos’è questa gemma qui sotto?

(Ponte)

Qualcosa ci porta via, ci sveglia

Qualcosa come una sorta di meraviglia

Se ti sei imbattuto in qualcosa di così bello

Dobbiamo gettare tutto nell’acqua

Sì all’acqua



(Ritornello)

“Ma cos’è questo qualcosa?”

Questa è la domanda che tutti pongono

Cos’è quel dolce qualcosa lì?

Cos’è questa gemma qui sotto?



(Ritornello)

“Ma cos’è questo qualcosa?”

Questa è la domanda che tutti pongono

Cos’è quel dolce qualcosa lì?

Cos’è questa gemma qui sotto?