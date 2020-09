Miley Cyrus ha eseguito una cover di Billie Eilish durante una sessione di Live Lounge alla BBC Radio

Miley Cyrus è stata ospite della radio inglese della BBC, regalando al pubblico tre esibizioni. La Live Lounge della BBC Radio si caratterizza per la possibilità data agli artisti di eseguire una cover a propria scelta. La cantante ha deciso di eseguire la sua versione dell’ultimo singolo di Billie Eilish “My Future“.

Miley ha interpretato il brano rivisitandolo in chiave più jazz e mostrando tutte le sue straordinarie doti vocali. Ha anche scherzato facendo seguire all’ultimo verso “ci vediamo tra un paio d’anni” una propria annotazione fatta alla telecamera, con tanto di linguaccia: “Ma probabilmente no“.

Cover di Miley Cyrus di My Future

Le altre due canzoni eseguite in quest’occasione sono state “Slide Away” e l’ultimo singolo “Midnight Sky“. Solo un paio di giorni fa Miley si è esibita agli MTV Video Music Awards portando sul palco per la prima volta proprio quest’ultimo brano.

La cantante continua a lavorare sul progetto discografico che ascolteremo entro la fine dell’anno e di cui proprio “Midnight Sky” ha rappresentato il singolo di lancio. Nelle scorse settimane ha più volte condiviso alcuni scatti dallo studio di registrazione, dove dapprima è stata vista in compagnia di Dua Lipa e successivamente di Justin Bieber. Le voci su possibili collaborazioni presenti nel nuovo EP si fanno sempre più insistenti.

Staremo a vedere cosa Miley avrà in serbo per il pubblico che appare entusiasta di questa nuova era. La cantante non ha fatto mistero di sentirsi rinata dopo aver superato anni turbolenti e questo suo stato si sta riflettendo perfettamente anche nella musica.