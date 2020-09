La produzione del film ha comunicato che l’ultimo trailer della 25a avventura cinematografica di James Bond uscirà giovedì (3 settembre).

Per ingannare l’attesa puoi guardare il nuovo poster in cui Bond (Daniel Craig) indossa il suo iconico smoking, dopo essere uscito dalla griglia in seguito agli eventi di Spectre.

Nel film 007 viene rimesso in gioco per aiutare il suo amico della CIA Felix Leiter (Jeffrey Wright) a rintracciare uno scienziato (Valdo Obruchev) che è stato rapito dai terroristi.

Ma ovviamente il tutto si rivelerà abbastanza complicato. Il coinvolgimento della sua nemesi Ernst Stavro Blofeld (Christoph Waltz) e del misterioso Safin (Rami Malek) porta Bond in conflitto con il suo amore, la dottoressa Madeleine Swann (Léa Seydoux).

Sebbene l’uscita del film sia stata posticipata da marzo a novembre a causa della pandemia, il regista Cary Joji Fukunaga ha recentemente confermato di non aver utilizzato il tempo extra per modificare il film.

“Avevamo già finito il film”, ha detto a Empire Magazine. “Mentalmente avevo finito il film. Mentalmente ed emotivamente”.

La scrittrice di Fleabag Phoebe Waller-Bridge è stata coinvolta durante il processo di produzione per riscrivere la sceneggiatura, dopo aver descritto il suo lavoro come: “una grande fusione di idee di tutti”.

“C’erano molte persone che scrivevano – anche il regista era uno scrittore, e alcuni sceneggiatori avevano dato il loro contributo mesi prima. Sapete, Daniel è davvero, davvero coinvolto fin dall’inizio”, ha detto a The Independent.

“[Ho avuto] così tante conversazioni fantastiche con lui a riguardo. Sono stata costantemente in contatto con lui. Quindi la sceneggiatura è una sorta di grande fusione di idee di tutti”.

No Time to Die, il 25° film di James Bond, ha una nuova data di uscita, fissata per il 12 novembre in Italia e il 20 novembre negli Stati Uniti. Tutti i precedenti film di Bond sono disponibili nei formati DVD o Blu-ray.