Il cantante dei Subsonica, Samuel, continua la carriera da solista e pubblica il nuovo singolo “Tra un anno”

“Tra un anno“, il nuovo singolo di Samuel, anticipa l’uscita del secondo album da solista del frontman dei Subsonica che andrà a seguire “Il Codice della Bellezza“. Un brano che racchiude le riflessioni del periodo e soprattutto sull’ultimo anno. L’imprevedibilità degli eventi ci porta a vivere alla giornata, non avendo idea di cosa accadrà da qui a dodici mesi. Ma questo non significa che non ci si ponga la domanda. Ed è proprio quello che fa Samuel in questa canzone, si pone una serie di quesiti inerenti al futuro.

“Sarà quella piacevole malinconia di fine estate che mi fa guardare al futuro con incertezza e curiosità” scrive il cantante, “Solo qualche giorno fa ero a casa in attesa dell’esito di esami che avrebbero potuto cambiare i programmi per i giorni successivi e oggi invece mi chiedo, e vi chiedo, cosa succederà tra un anno. Un cambio di prospettiva drastico ma ben rappresentativo del periodo“. Si riferisce allo stop momentaneo che il suo tour estivo ha subito a causa di un caso di positività da Covid nello staff. Dopo i dovuti accertamenti sembra pero’ che Samuel e il suo team siano pronti a rimettersi in viaggio continuando a portare la sua musica in giro per l’Italia.

Pubblicato oggi anche il video ufficiale del singolo che nasconde una storia ben precisa. Nel video infatti il cantante si trova su un’imbarcazione a vela, ma la location non è stata scelta di proposito. Samuel aveva infatti organizzato un viaggio alla scoperta dell’arcipelago Eoliano, per immergersi nella natura, lavorare sulla sua musica e allo stesso tempo documentare i problemi ambientali della zona. Poi l’annuncio del ritorno sul palco e la necessità di girare il video per la fine di luglio.

“La passione per Il cinema d’autore da sempre influenza i soggetti dei miei video […] Ormai schiacciato dalle scadenze, mi sono seduto all’imbrunire sul ponte della nave ed ho iniziato a pensare agli elementi in mio possesso per portare a casa questo video” Ed ecco la soluazione a portata di mano. “Un veliero, un viaggio documentaristico, un drappello di amici matti che si erano aggregati all’ultimo per viaggiare con me e gli YouNuts, collettivo di video maker in grado di fare magie anche solo con due telefonini“.

Il risultato? Date un’occhiata al video di “Tra un anno” e avrete la prova di quello che è riuscito a realizzare.

Testo di Tra un anno di Samuel

Dove sarò tra un anno?

Mi chiedo sempre dove sarò tra un anno

Cosa farò tra un anno?

Mi chiedo sempre che cosa farò tra un anno

Quel tatuaggio, lo stesso

Ti prego dimmi se scegli i disegni che hai addosso

E i tuoi capelli, gli stessi

Il colore del cielo qui in centro, lo stesso

Avremo qualcosa da dire?

Sapremo ancora che cosa sentire?

Saremo in grado di riconoscerci?

In un mattino qualunque sdraiati nel letto

Avremo ancor qualcosa da dire?

Le chiavi di casa da dimenticare?

Saremo in grado di sorprenderci

Quel mattino qualunque sdraiati nel letto

Dove sarò tra un anno?

Mi chiedo sempre dove sarò

Dove sarò tra un anno

Cosa farò l’ultimo giorno?

Mi chiedo sempre che cosa sarò tra un anno

Avremo qualcosa da dire?

E cose importanti da dimenticare?

Con quel vizio che abbiamo di perderci

In una netto che insegue il giorno perfetto

Saremo ancor la terra che brucia?

Sapremo ancora graffiare le braccia?

Saremo in grado di comprendere?

Quel mattino qualunque sdraiati nel letto

Dove sarò tra un anno?

Mi chiedo sempre dove sarò

Dove sarò quell’ultimo giorno?

Nei miei ricordi ti ho perso

Mi fai riparti lo stesso per sempre

Per sempre

Qualunque cosa accada

Qualunque sia la tua prossima strada

Per sempre