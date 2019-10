La fine è più vicina di quanto pensassimo. E’ prevista per questo autunno, per la precisione, quindi preparatevi a una guerra senza precedenti. Il canale inglese BBC (lo stesso di Sherlock) ha recentemente rilasciato il primo trailer ufficiale della mini-serie “La guerra dei mondi” (originariamente, “The War of the Worlds“), adattamento del grande capolavoro di H.G. Wells.

Potete guardarlo qui sopra.

Riadattato da Peter Harness (Wallander, Jonathan Strange e Mr Norrell) e diretto da Craig Viveiros (And Then There Were None), il serie tv dal cuore drammatico sarà divisa in tre parti. Il cast è formato da Eleanor Tomlinson (Poldark, Loving Vincent), Rafe Spall (Jurassic World: Fallen Kingdom, The Big Short), Robert Carlyle (T2: Trainspotting, Once Upon A Time), e Rupert Graves (Swimming with Men, Sherlock).

La BBC è la prima a rappresentare per la televisione inglese il riadattamento del grande classico science-fiction di Wells, prodotto da Betsan Morris Evans (The City in The City), e Mammoth Screen per la BBC One.

Il regista della mini serie ha dichiarato:

“Il romanzo di H.G. Wells è stato riadattato per lo schermo moltissime volte, ma si è sempre svolto in un contesto contemporaneo – oltre che americano. Questa in assoluto è la prima versione dell’opera ad essere ambientata a Londra, nelle contee inglesi durante l’età Edoardiana. Il copione di Peter riesce nell’intento di onorare il materiale originale con grandi capacità, ma cercheremo di dare alla serie quel tocco in più di modernità per il pubblico, regalandogli un’invasione aliena che scioccherà tutti quanti, in tutto il mondo.” Craig Viveiros

Dal trailer de “La Guerra dei Mondi”, 2019

La trama de “La guerra dei mondi”, mini-serie BBC

Ambientata dell’Inghilterra in età Edoardiana, il nuovo adattamento del racconto di H.G. Wells parla della prima invasione aliena della storia della letteratura. George (interpretato da Rafe Spall) e la sua compagna Amy (Eleanor Tomlinson) stanno cercando di cominciare una vita insieme, sfidando le regole di una società chiusa e bigotta. Rupert Graves è Frederick, il fratello maggiore di George, mentre Robert Carlyle interpreta Ogilvy, un astronomo e scienziato. “La guerra dei mondi” racconta la loro storia, nel momento in cui si ritrovano ad affrontare una terrificante invasione aliena – e cercano di capire e combattere l’incomprensibile.

I produttori esecutivi de “La Guerra dei Mondi” sono Damien Timmer, Preethi Mavahalli, Peter Harness, Craig Viveiros per Mammoth Screen, e Tommy Bulfin per la BBC.

Siete contenti per questa notizia? Recupererete questa nuova mini-serie BBC? Sicuramente vale la pena darle una possibilità!