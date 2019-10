Nonostante i diversi trailer rilasciati per Frozen 2, sono ancora tante le sorprese che ci aspettano, e anche nuovi personaggi mai incontrati prima nella storia delle due sorelle Elsa e Anna.

A farci intuire che sono ancora tante le cose che non sappiamo su Frozen 2, è stato il produttore Peter Del Vecho, che a Digital Spy ha confessato che nel film animato troveremo cose che non riusciamo nemmeno ad immaginare.

Chi sono i nuovi personaggi di Frozen 2?

Tra le dichiarazioni rilasciate dal produttore di Frozen, quella che ci riempie più di curiosità è sapere che nel film troveremo dei personaggi nuovi, mai incontrati prima nella storia, personaggi che di sicuro andranno ad arricchire la trama regalandole sfaccettature originali e interessanti.

Un esempio potrebbe essere la donna bruna che vediamo correre nel bosco in uno dei trailer: in un primo momento si è ipotizzata la presenza di una compagna di Elsa, ma fonti ufficiali hanno smentito, sottolineando che non ci saranno storie d’amore né coinvolgimenti sentimentali per l’eroina protagonista. E allora chi è la misteriosa ragazza? Potrebbe essere lei uno dei personaggi nuovi…

“Incontriamo altre persone lungo il viaggio delle protagoniste- ha annunciato Del Vecho -ma non siamo ancora pronti ad annunciarle”

Un nuovo personaggio di Frozen 2 sarà sicuramente la mamma di Elsa e Anna, la regina Iduna. Come ben sappiamo, i genitori delle due principesse sono morti, ma Frozen 2 si aprirà con un flashback che ci mostrerà quindi scene del passato. La presenza dei genitori, poi, si farà sentire spesso nell’arco della storia.

“Visivamente, appaiono all’inizio del film. Tematicamente, li ritroviamo per tutto il resto del film. Trasmettono la saggezza che sarà utile nella trama, quindi torna di nuovo il forte legame con la famiglia” ha spiegato ancora Del Vecho.

Sappiamo bene, infatti, quanto sia importante il tema della famiglia nel primo film di Frozen, e pare che anche nel sequel sarà il filo conduttore tematico ed emotivo del tutto.

Frozen 2: il segreto di Arendelle sarà nei cinema dal 27 novembre 2019.

E tu cosa ti aspetti da questo sequel? Facci sapere la tua opinione nei commenti.