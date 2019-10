Lo aspettavamo con ansia, e ora finalmente è arrivato l’annuncio ufficiale, da parte di Netflix, di Stranger Things 4. La quarta stagione della serie tv che ci catapulta con nostalgia negli anni ’80, insieme a personaggi che ormai sono entrati a pieno diritto nei cuori di tutti noi spettatori.

L’annuncio della quarta stagione di Stranger Things arriva tramite un teaser davvero inquietante. Non possiamo dire che non ce lo aspettavamo, ma sono davvero tante le incognite lasciate dal finale della stagione 3, che non vediamo davvero l’ora di ricominciare!

Il teaser di Stranger Things 4 ci catapulta nel Sottosopra

Il teaser di Stranger Things 4, pubblicato da Netflix è tanto semplice quanto ben riuscito.

Vediamo da subito il font del titolo Stranger Things con un grande 4, che accompagnato dalla ormai iconica colonna sonora, viene letteralmente inghiottito, poco per volta, dal Sottosopra. Cambiano così colori, ambientazione e musica. La magia è servita, senza farci mancare quel pizzico di inquietudine misto ad emozione.

Alla fine della clip, che vi mostreremo qui sotto, compare anche una frase che recita “We’re not in Hawkins anymore” ossia, “Non siamo più a Hawkins”... una frase che è tutta un programma!

Ecco il teaser condiviso da Netflix e anche da Millie Bobby Brown, la nostra amata Undi, sul sul profilo Instagram ufficiale.

Che cosa dobbiamo aspettarci da Stranger Things 4?

Non ci sono notizie ufficiali circa la storia della quarta stagione di Stranger Things, ma le linee lasciate aperte con la terza stagione offrono davvero spunti interessanti per le più varie teorie. Non ci sono freni per i fan di Stranger Things!

Bisogna anche considerare un fattore molto importante, ossia il ritorno del personaggio di Jim Hopper. Da quello che abbiamo visto nell’ultima puntata della serie, lo sceriffo di Hawkins ha perso la vita, inghiottito dal Sottosopra. Eppure… la scena post credits ci lascia sperare in un suo miracoloso ritorno.

Più che speranze e preghiere, in pratica, non abbiamo molto a cui aggrapparci per Stranger Things 4. Possiamo soltanto approfittare di rivedere le prime tre stagioni, ancora disponibili sulla piattaforma Netflix.

E tu cosa ne pensi? Hai teorie o semplici speranze per Stranger Things 4? Scrivi un commento per farcelo sapere!