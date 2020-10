Demi Lovato a sorpresa ha pubblicato l’emozionante brano “Still Have Me” postandolo in anteprima sui social media

Ancora una volta Demi Lovato ha riversato nella musica le sue emozioni nel brano Still Have Me, pubblicato a sorpresa sui social media. Da alcuni giorni la cantante era al centro del gossip per aver annullato il fidanzamento con Max Ehrich, avvenuto alcuni mesi fa poco dopo l’inizio della loro frequentazione.

“La musica c’è sempre per me” ha scritto la cantante, annunciando una nuova canzone in uscita per il giorno successivo. Il brano è stato inizialmente pubblicato solo sui suoi profili social mentre ora è attualmente disponibile anche sulle piattaforme digitali.

Still Have Me riflette chiaramente i sentimenti attuali della giovane, ferita e delusa, ma nonostante è nella propria persona che riesce a ritrovare la forza per andare avanti. “Non ho molto ma ho ancora me stessa / E quello è tutto ciò di cui ho bisogno” canta, mostrando tutte le sue straordinarie doti vocali.

Non è chiaro se si tratti di un vero e proprio singolo o se Demi sentisse semplicemente la necessità di pubblicarlo. Il manager Scooter Braun ha dichiarato di come non gli abbia dato molto preavviso e per questo motivo sono passate diverse ore prima che apparisse in streaming la sua versione ufficiale.

L’artista ha fatto ritorno sulla scena musicale dopo una lunga pausa lo scorso gennaio, debuttando ai Grammy Awards il suo singolo Anyone. Da allora è stato pubblicato anche il brano I Love Me e la cantante ha collaborato con Sam Smith in I’m Ready e più recentemente con Marshmello in OK Not To Be OK.

Non si sa quanto il pubblico dovrà attendere per un nuovo album -l’ultimo Tell Me You Love Me è uscito nel 2017- ma per il momento la cantante sembra concentrata nel seguire il flusso delle proprie emozioni.

Date un ascolto a Still Have Me e fateci sapere cosa ne pensate nei comment!

Traduzione di Still Have Me di Demi Lovato

[Verso 1]

Sono un casino e sono ancora spezzata

Ma sto trovando il modo per tornare

E sembra come se qualcuno abbia rubato

Tutta la luce che io abbia mai avuto

[Pre-Ritornello]

Come se il mondo fosse scomparso

E stessi sdraiata proprio lì

Mentre il silenzio è lacerante

E fa male respirare

[Ritornello]

Non ho molto ma almeno ho ancora me stessa (Ho ancora me stessa)

Ed è tutto ciò di cui ho bisogno

Quindi prendi la mia fede ma almeno ci credo ancora (Ci credo ancora)

Ed è tutto ciò di cui ho bisogno

Non ho molto ma almeno ho ancora me stessa

[Verso 2]

Tutto intorno a me si è distrutto

Tutte le cose positive ora sono solo negative

Ma non importa neanche

Perché preferirei stare da sola

[Pre-Ritornello]

Come se il mondo fosse scomparso

E stessi sdraiata proprio lì

Mentre il silenzio è lacerante

E fa male respirare

[Ritornello]

Non ho molto ma almeno ho ancora me stessa (Ho ancora me stessa)

Ed è tutto ciò di cui ho bisogno

Quindi prendi la mia fede ma almeno ci credo ancora (Ci credo ancora)

Ed è tutto ciò di cui ho bisogno

Non ho molto ma almeno ho ancora me stessa

[Bridge]

Non ho molto ma almeno ho ancora me stessa (Ho ancora me stessa)

[Ritornello]

Non ho molto ma almeno ho ancora me stessa (Ho ancora me stessa)

Ed è tutto ciò di cui ho bisogno

Quindi prendi la mia fede ma almeno ci credo ancora (Ci credo ancora)

Ed è tutto ciò di cui ho bisogno

Non ho molto ma almeno ho ancora me stessa

Testo di Still Have Me di Demi Lovato

[Verse 1]

I’m a mess and I’m still broken

But I’m finding my way back

And it feels like someone’s stolen

All the light I ever had

[Pre-Chorus]

Like the world disappeared

And I’m laying right here

While the silence is piercing

And it hurts to breathe

[Chorus]

I don’t have much but at least I still have me (I still have me)

And that’s all I need

So take my faith but at least I still believe (I still believe)

And that’s all I need

I don’t have much but at least I still have me

[Verse 2]

Everything around me shattered

All the highs are now just low

But it doesn’t even matter

‘Cause I’d rather be alone

[Pre-Chorus]

All my love disappeared

And I’m laying right here

While the silence is piercing

And it hurts to breathe

[Chorus]

I don’t have much but at least I still have me (I still have me)

And that’s all I need

So take my faith but at least I still believe (I still believe)

And that’s all I need

I don’t have much but at least I still have me

[Bridge]

I don’t have much but at least I still have me (I still have me)

[Chorus]

I don’t have much but at least I still have me (I still have me)

And that’s all I need (That’s all I need)

So take my faith but at least I still believe (I still believe)

And that’s all I need (That’s all I need)

I don’t have much but at least I still have me