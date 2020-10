Nelle ultime ore è stato reso noto il trailer ufficiale del film Iron Mask con protagonisti gli attori Arnold Schwarzenegger e Jackie Chan, che per la prima volta si trovano a collaborare per un film di action fantasy.

Il film, che doveva uscire nelle sale cinematografiche la scorsa primavera, è stato rimandato per via della pandemia di Covid-19 che ha messo in ginocchio l’intero pianeta. Ora, a partire dal 20 novembre 2020 sarà disponibile direttamente in digitale e on demand per tutti coloro che vorranno quindi vederlo direttamente dal divano di casa propria.

La trama e il cast di Iron Mask

Il film prende spunto molto vagamente dall’opera romanzo di Nikolaj Vasil’evič Gogol, e racconta le avventure di Jonathan Green, viaggiatore e cartografo britannico che durante una pericolosa missione tra Russia e Cina incontrerà draghi, magia nera e un Re drago.

La sceneggiatura del film è stata affidata a Alexey Petrukhin e Dmitri Palees.

Il cast, a parte i già citati Arnold Schwarzenegger e Jackie Chan, vedrà la presenza di Jason Flemyng (Il Curioso Caso di Benjamin Button), Charles Dance (Il Trono di Spade) e lo scomparso Rutger Hauer (Blade Runner).

Il trailer ufficiale del film

Sin dal primo sguardo al trailer di Iron Mask, che vi mostriamo in capo all’articolo, è impossibile non tuffarsi in un’atmosfera di altri tempi, grazie ad un ambientazione che spazia dallo storico al fantasy da una scena all’altra.

Sin da subito vediamo i due attori protagonisti Arnold Schwarzenegger e Jackie Chan fronteggiarsi in interessanti scene d’azione, arricchite da diversi stratagemmi ottici pensati forse e inizialmente per un eventuale 3D.

La storia sembra davvero interessante e ben fatta, scritta per appassionare e per trasportarci sin da subito in un’ambientazione da favola. Sono molto curiosa di vederlo, anche se purtroppo non sappiamo ancora niente circa una distribuzione italiana del film. Vi aggiorneremo appena ci saranno ulteriori notizie al riguardo.

