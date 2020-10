Shawn Mendes annuncia il suo ritorno con un nuovo singolo in uscita domani e il nuovo album che potremo ascoltare a dicembre

Che Shawn Mendes stesse lavorando da tempo su nuova musica era già noto al pubblico. Lui stesso ha più volte condiviso scatti che lo ritraevano in studio di registrazione o con una chitarra in mano in fase di scrittura. A due anni di distanza dal suo ultimo progetto discografico il giovane è pronto a fare ritorno.

Il cantante ha annunciato l’uscita del nuovo album Wonder che sarà disponibile a partire dal 4 dicembre ma domani, venerdì 2 ottobre, avremo modo di ascoltare il primo singolo. Si tratta proprio della traccia che dà il titolo al disco.

L’annuncio è stato accompagnato da quello che a tutti gli effetti sembra l’anteprima del suo video ufficiale. È possibile infatti ascoltare un breve estratto di Wonder che accompagna Shawn Mendes a scoprire un nuovo mondo.

Trailer di Wonder, il nuovo singolo di Shawn Mendes

“Sento davvero come se un pezzo di me fosse stato scritto sulla carta e registrato in una canzone” ha detto il cantante a proposito del nuovo disco, “Ho provato a essere il più onesto e reale possibile“. Un progetto descritto come “Un mondo, un viaggio, un sogno” e che sembra contenga la musica che ha sempre desiderato fare. A soli 22 anni Shawn Mendes ha alle spalle ben tre album e milioni di copie vendute. Lo scorso anno la sua collaborazione con Camila Cabello, Señorita, ha ottenuto il titolo di brano più ascoltato del 2019.

Proprio Camila ha scritto un tenero messaggio rivolto al suo compagno. I due, che fanno coppia fissa, hanno trascorso insieme la quarantena e la cantante ha vissuto parte del processo di creazione dell’album insieme a lui. “Ha dato vita a questo disco con ogni fibra della sua anima, il suo spirito, la sua essenza con le più pure delle intenzioni” per poi concludere dichiarando quanto sia fiera di lui e di non vedere l’ora che il pubblico ascolti questo suo nuovo progetto.

Wonder, il singolo di Shawn Mendes sarà disponibile da domani, mentre per l’album dovremo attendere il 4 dicembre.