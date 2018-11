Una nuova canzone da Caution.

I dettagli di questa canzone dal titolo A No No di Mariah Carey sono emersi online molti giorni fa e anche un breve frammento sonoro era trapelato in rete.

Quindi sapevamo tutti che A No No sarebbe stato il prossimo singolo a proseguire il conto alla rovescia per l’uscita dell’album Caution.

Bisognava solamente capire la data di rilascio. Mariah Carey ha optato per la scorsa notte, nello stesso momento in cui ha svelato la tracklist completa dell’album Caution sui social media, che potete vedere qui sotto:

GTFO With You Caution A No No The Distance ft. Ty Dolla $ign Giving Me Life ft. Slick Rick & Blood Orange One Mo’ Gen 8th Grade Stay Long Love You ft. Gunna Portrait

Significato di A No No di Mariah Carey

A No No è una traccia R&B pop vecchio stile in cui Mariah Carey canta la sua disapprovazione nei confronti di un ex amante che è ancora ossessionato da lei e vorrebbe riconquistarla. Nel testo di A No No – che potete leggere appena sotto – la cantante fa capire al tipo che non ci sono margini d’apertura per una nuova relazione insieme.

Testo di A No No di Mariah Carey

I ain’t even mad

No not like befo’

Off with your head

Now slither out the door

Snakes in the grass

It’s time to cut the lawn

And now you’re mad sayin’

Hey I cut you off

(No)

You ain’t gonna lie to my face no mo’

Hit me with ‘I’m sorry’

But I’m sorry

(No)

Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na

No

Get me and Shapiro on the phone

(Case closed)

You shoulda’ known that

It’s bigger than you

You’ll never know

What I already knew

After everything I already been through

I can’t waste no time

Pay no ‘tention to you

I said no

No no no

A no no

No no

That’s a no no

No no

I said no no

No no

You came so close

You just don’t know

Irregardless

Of what transpired

It ain’t even worthy of a slick reply

Even if I was the last woman alive

I would be like Ginger

You ain’t Gilligan isle

Really don’t care

I’m in love with the island

Rockin’ Dior

‘Cause it goes with my diamonds

Got a pink gown

Custom by Alaia

I’ll be on stage

With the stadium light up

You shoulda’ known that

It’s bigger than you

You’ll never know

What I already knew

After everything I already been through

I can’t waste no time

Pay no ‘tention to you

I said no

No no no

A no no

No no

That’s a no no

No no

I said no no

No no

I said no

(I said no)

A no no

No no

That’s a no no

No no

I said no no

No no

No

He’s a slut

He’s a hoe

He’s a freak

Got a different girl

Every day of the week

(Check it)

He’s a slut

He’s a hoe

He’s a freak

Got a different girl

Every day of the week

(Check it)

He’s a slut

He’s a hoe

He’s a freak

Got a different girl

Every day of the week

(Check it)

He’s a slut

He’s a hoe

He’s a freak

Got a different girl

Every day of the week

(Check it)

I said no

(I said no)

A no no

(Look)

I said no no

That’s a no no

(I said no)

No no

I said no no

(No)

(No no no)

(No no no)

(No no no)

(And I said no)

(No no no)

Parlez-vous francais? I said no

Lemme translate it

I said no

I can say it en español

No

(No no no no)

Portuguese? Boy you know

Japanese? Boy you know

(I said no)

(I said it)

(I said no)

I said no

I think, I think that was it

Yep