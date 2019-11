È l’inizio di una nuova era per Dua Lipa che ha finalmente rilasciato il primo singolo tratto dal tanto e atteso secondo album. Si tratta di “Don’t Start Now” ed è attualmente disponibile sulle piattaforme digitali.

Dopo lo straordinario successo ottenuto con il primo album e con i singoli rilasciati in collaborazione con Calvin Harris e Diplo, Dua Lipa è pronta a iniziare ufficialmente un nuovo capitolo e lo fa chiudendone un altro nel nuovo brano “Don’t Start Now”.

La canzone parla di come andare avanti e della necessità di non lasciare che qualcuno si intrometta nel proprio percorso di vita, ostacolandolo.

“Stavo pensando al modo in cui ero

La rottura mi ha cambiato? Forse

Ma guarda dove sono finita ora

Sto già benissimo

Sono andata così avanti, fa paura

Non sono affatto dove mi avevi lasciata”

La giovane trasmette questo messaggio con un brano dance, non troppo lontano da quello che ci aveva abituato a far sentire, ma nel quale ha comunque amato sperimentare nuovi suoni regalandoci un sound che potrebbe ricordare la disco music.

Nonostante questa volta senta una maggiore pressione nel rilascio del nuovo album Dua ha dichiarato di conoscersi di più artisticamente parlando e questo le ha permesso di realizzare un disco in un certo senso più maturo, pur mantenendosi sul genere pop.

Rilasciato anche il video musicale di “Don’t Start Now” nel quale Dua passa dal ballare al centro di una pista al sentirsi soffocare dagli sguardi che la seguono durante un evento.

“Se non vuoi vedermi ballare con qualcuno

Se vuoi credere che qualsiasi cosa possa fermarmi

Non venire, non uscire

Non iniziare a curarti di me ora

Allontanati, tu sai come”

Con questo brano, scritto e prodotto dallo stesso team della hit “New Rules”, Dua sembra chiudere definitivamente un capitolo con una persona che non fa più parte della sua vita e che ora può solo limitarsi a guardarla brillare.

Il secondo album sembra essere pronto ma la cantante non ha ancora rivelato informazioni circa la sua uscita. Per ora possiamo comunque goderci il suo ritorno con “Don’t Start Now”.

Lasciateci un commento e fateci sapere cosa ne pensate del brano.

Traduzione del testo di Don’t Start Now di Dua Lipa

[Intro]

Se non vuoi vedermi

[Verso 1]

Ho fatto un giro di 180 gradi, pazzesco

Mentre penso al modo in cui ero

La rottura mi ha cambiata? Forse

Ma guarda dove sono finita

Sto già benissimo

Sono andata così avanti, fa paura

Non sono affatto dove mi avevi lasciata, quindi

[Pre-Ritornello]

Se non vuoi vedermi ballare con qualcuno

Se vuoi credere che qualsiasi cosa possa fermarmi

[Ritornello]

Non venire, non uscire

Non iniziare a curarti di me ora

Allontanati, tu sai come

Non iniziare a curarti di me ora

[Verso 2]

Non sei tu il ragazzo che ha provato a

Farmi del male con la parola “addio”?

Pensavo servisse più tempo per sopravvivere a te

Sto meglio dall’altra parte

Sto già benissimo

Sono andata così avanti, fa paura

Non sono affatto dove mi avevi lasciata, quindi

[Pre-Ritornello]

Se non vuoi vedermi ballare con qualcuno

Se vuoi credere che qualsiasi cosa possa fermarmi

(Non farlo, non farlo, non farlo)

[Ritornello]

Non venire, non uscire

Non iniziare a curarti di me ora

Allontanati, tu sai come

Non iniziare a curarti di me ora (di me ora, di me ora)

[Bridge]

Su, su

Non uscire, non, non

Non venire, non, non

Non iniziare ora (Oh)

Su, su

Non venire, non, non

Non sono affatto dove mi avevi lasciata, quindi

[Pre-Ritornello]

Se non vuoi vedermi ballare con qualcuno

Se vuoi credere che qualsiasi cosa possa fermarmi

[Ritornello]

Non venire, (non venire) non uscire (non uscire)

Non iniziare a curarti di me ora (di me ora)

Allontanati (allontanati), tu sai come (Tu sai come)

Non iniziare a curarti di me ora (quindi)

[Outro]

Su, su

Non uscire, non, non

Non venire, non, non

Allontanati, allontanati (Quindi)

Su, su

Non uscire, non, non

Non venire, non, non

Allontanati, allontanati, oh

Testo di Don’t Start Now di Dua Lipa

[Intro]

If you don’t wanna see me

[Verse 1]

Did a full 180, crazy

Thinking ‘bout the way I was

Did the heartbreak change me? Maybe

But look at where I ended up

I’m all good already

So moved on, it’s scary

I’m not where you left me at all, so

[Pre-Chorus]

If you don’t wanna see me dancing with somebody

If you wanna believe that anything could stop me

[Chorus]

Don’t show up, don’t come out

Don’t start caring about me now

Walk away, you know how

Don’t start caring about me now

[Verse 2]

Aren’t you the guy who tried to

Hurt me with the word “goodbye”?

Though it took some time to survive you

I’m better on the other side

I’m all good already

So moved on, it’s scary

I’m not where you left me at all, so

[Pre-Chorus]

If you don’t wanna see me dancing with somebody

If you wanna believe that anything could stop me

(Don’t, don’t, don’t)

[Chorus]

Don’t show up, don’t come out

Don’t start caring about me now

Walk away, you know how

Don’t start caring about me now (‘Bout me now, ‘bout me)

[Bridge]

Up, up

Don’t come out, out, out

Don’t show up, up, up

Don’t start now (Oh)

Up, up

Don’t come out, out

I’m not where you left me at all, so

[Pre-Chorus]

If you don’t wanna see me dancing with somebody

If you wanna believe that anything could stop me

[Chorus]

Don’t show up (Don’t show up), don’t come out (Don’t come out)

Don’t start caring about me now (‘Bout me now)

Walk away (Walk away), you know how (You know how)

Don’t start caring about me now (So)

[Outro]

Up, up

Don’t come out, out, out

Don’t show up, up, up

Walk away, walk away (So)

Up, up

Don’t come out, out, out

Don’t show up, up, up

Walk away, walk away, oh