Tyler Hoechlin ed Elizabeth Tulloch riprenderanno i rispettivi ruoli di Superman e Lois nella nuova serie CW

A dare la notizia l’Hollywood Reporter: Tyler Hoechlin ed Elizabeth Tulloch, dopo la loro esperienza nell’Arrow-verse, riprenderanno i loro ruoli di Clark Kent/Superman e Lois Lane nella nuova serie TV spin-off alla quale la CW sta lavorando: “Superman & Lois“.

Lo showrunner Todd Helbing, ex scrittore della serie The Flash, si occuperà dei copioni e sarà il maggior produttore esecutivo della nuova serie. La serie parlerà del più famoso tra i supereroi e la giornalista più acclamata, che insieme cercheranno di combattere lo stress, le pressioni e le complessità che nascono dal lavorare insieme come partners (non solo nella vita di tutti i giorni, ma anche nel sconfiggere i nemici) in una società come quella in cui viviamo oggi.

Un nuovo tentativo dunque di dare vita alla storia di uno tra i più amati supereroi di sempre, dopo le (a volte faticose) prove cinematografiche di Zack Snyder (L’Uomo d’acciaio, Batman vs Superman), Bryan Singer (Superman Returns) e la serie TV Smallville, con Tom Welling come protagonista.

Suoerman e Lois nei fumetti. La coppia DC è tra le più amate, e nel corso del tempo ha visto una serie di numerosi interpreti: tra gli ultimi si ricordano Henry Cavill ed Amy Adams ne L’Uomo d’acciaio

Insieme a Helbing alla produzione ci saranno Greg Berlanti, Sarah Schechter e Geoff Johns. Il progetto naturalmente si basa sui personaggi DC creati da Jerry Siegel e Joe Shuster.

Hoechlin è stato scelto per interpretare Superman nel 2016 ed è apparso in diversi episodi delle serie Arrow-verse, tra cui nella serie della “cugina” Supergirl, ed ha partecipato a numerosi crossover. La Tulloch è arrivata nel settembre 2018 ed è apparsa nell’ultimo crossover.

Questo è il secondo spin-off Arrow-verse annunciato per gli anni 2020-2021: la CW si sta preparando infatti a raccontare la storia di Arrow-versione femminile, interpretata da Katherine McNamara. Ci saranno inoltre Katie Cassidy and Juliana Harkavy.

L’Arrow-verse è infatti ormai diventato un vero e proprio brand caratterizzante per la CW, con The Flash che ad oggi è la serie TV originale più vista. Questa per Arrow è l’ultima stagione ma possiamo consolarci con il lancio di Batwoman, arrivata quest’anno, interpretata dalla bella e dannata Ruby Rose.

L’arrivo di “Superman & Lois” marca per Mark Pedowitz, presidente della CW, un ulteriore passo verso quella che lui stesso ha definito come “la nuova generazione CW”, formata, tra gli altri, anche dagli show Legends of Tomorrow e Black Lightning.

