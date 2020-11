Nel giorno della morte, piuttosto che raccontare la solita notizia in cui ti diciamo che l’attore è morto, vogliamo omaggiarlo con una lista di film che l’hanno fatto conoscere al grande pubblico e quindi anche a te. Dalle epopee gangsteristiche al classico psicodramma di Hitchcock, questo elenco ti farà vivere le sette apparizioni sullo schermo più memorabili di Sean Connery.

Ma diamo anche la notizia del giorno:

Il primo James Bond del cinema Sean Connery, è morto all’età di 90 anni il 31 ottobre 2020. Si lo so, non li dimostrava, nemmeno nell’ultima foto ormai diventata virale in cui festeggia il suo 89° compleanno accanto alla famiglia.

Sean Connery con il figlio Jason e la sua compagna.

Sean Connery ha portato il suo caratteristico tocco scozzese in una vasta gamma di ruoli.

Partiamo dal primo.

Agente 007 – Licenza di uccidere (1962)

Nella prima uscita dell’agente britannico James Bond, Connery ha mescolato mascolinità, buone maniere e grazia per un ruolo che ricoprirà in sette film, sei ufficiali e uno realizzato al di fuori del franchise. In questo adattamento del romanzo di Ian Fleming del 1953, Bond viene inviato in Giamaica, dove dovrà affrontare lo scienziato solitario Dr. No, le cui sinistre mani di metallo nero li conferiscono una forza mortale.

Marnie (1964)

Realizzato al culmine della fama di Alfred Hitchcock, questo agghiacciante film di suspense ha contribuito ad espandere il repertorio di Connery e a migliorare il suo background con un ruolo ben diverso dall’agente 007. Tippi Hedren ha interpretato la giovane sposa travagliata di Connery, Marnie, il cui stato psicologico influenzerà tutta la vicenda.

La collina del disonore (1965)

Il dramma senza compromessi di Sidney Lumet ambientato su un sadico campo militare nel deserto libico ha mostrato un Connery completamente nuovo. La coppia ha lavorato di nuovo nel 1973 in Riflessi in uno specchio scuro, ancora più tagliente, con Connery nel ruolo di un detective che cerca di scovare e fermare un molestatore sessuale.

L’uomo che volle farsi re (1975)

In questo film Connery condivide le radici irlandesi con il regista John Huston, che ha realizzato questo lungometraggio divertente tratto da una storia di Kipling. Qui due soldati dell’esercito indiano britannico vengono scambiati per dei nella remota terra del Kafiristan. Anche se non ha vinto un Oscar, sia Connery che il co-protagonista Michael Caine lo hanno considerato il miglior film in cui entrambi abbiano recitato.

Il nome della rosa (1986)

In un ruolo che gli è valso un BAFTA, Connery ha indossato una lunga tunica con cappuccio annesso per interpretare un frate cappuccino in questo adattamento del romanzo di successo di Umberto Eco ambientato nell’Italia del XIV secolo. Connery indaga su una morte misteriosa in un’abbazia. Qui viene assistito da un novizio interpretato dal nuovo arrivato Christian Slater.

Gli intoccabili (1987)

Il tour de force di Brian De Palma sul gangsterismo durante la Grande Depressione ha fatto vincere a Connery sia un Oscar che un Golden Globe nonostante uno dei peggiori accenti irlandesi nella storia di Hollywood. L’agente dell’FBI interpretato da Kevin Costner lo sceglie per far parte della squadra degli “Intoccabili” che deve catturare il famigerato Al Capone, interpretato con sinistra genialità da Robert de Niro.

Indiana Jones e l’ultima crociata (1989)

Come il padre dell’adorato avventuriero Harrison Ford “Indiana Jones,” Connery ha fornito un tocco comico al terzo capitolo del franchise di Steven Spielberg. Ingenuo e impreparato alla vita piena di azione di suo figlio, Connery ruba lo spettacolo quando viene rapito dai nazisti, costringendo Indiana a superare una serie di trappole esplosive e casse di serpenti per salvarlo.

