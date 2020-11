Una nuova settimana di uscite in streaming dedicate ai ragazzi e agli adolescenti. Tutti i film e le serie tv per i più giovani che verranno presentate sulle maggiori piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime Video e Disney+.

Ecco quindi i titoli più interessanti che ci sentiamo di consigliare ai ragazzi per poter passare in modo interessante qualche pomeriggio di inizio novembre. Ce n’è per tutti i gusti e per tutte le età!

Uscite per ragazzi e adolescenti questa settimana su Netflix

Record of Youth (Serie tv)

Disponibile dal: 3 novembre 2020

3 novembre 2020 Cast : Park Bo-gum; Park So-dam

: Park Bo-gum; Park So-dam Genere: Teen drama; romantico

Teen drama; romantico Rating: +14

I protagonisti di questa serie tv originaria della Corea del Sud sono tre giovanissimi: un ragazzo aspirante modello e attore, un’aspirante truccatrice e il miglior amico del primo, ragazzo che vuole mettersi alla prova con un duro lavoro. La trama della serie tv segue le vite dei protagonisti, le difficoltà dell’inserimento nel mondo del lavoro, le loro passioni, aspirazioni e sentimenti.

Una storia per ragazzi in crescita e che iniziano a guardare verso i futuro. Da non perdere. Disponibile sulla piattaforma di Netflix a partire dal 3 novembre 2020.

SpongeBob: Amici in fuga

Disponibile dal: 5 novembre 2020

5 novembre 2020 Cast di voci : Claudio Moneta, Luca Ward, Stefano De Filippis (ed. italiana)

: Claudio Moneta, Luca Ward, Stefano De Filippis (ed. italiana) Genere: Animazione

Animazione Rating: Film per tutti

Direttamente sulla piattaforma di Netflix, il primo film film basato sulla serie animata SpongeBob SquarePants ad essere interamente animato in CGI stilizzato, invece che nella consueta grafica in 2D.

La trama racconta di SpongeBob e Patrick che partono insieme per un’avventurosa missione per salvare Gary, che è stato rapito da Poseidone e portato nella Lost City di Atlantic City. Nel film ci saranno anche flashback che riveleranno il primo incontro tra SpongeBob e Gary. Un’avventura imperdibile per tutti i bambini che amano SpongeBob e i suoi amici. Disponibile dal 5 novembre sulla piattaforma Netflix.

Alvin Superstar: Nessuno ci può fermare

Disponibile dal: 6 novembre 2020

6 novembre 2020 Cast : Davide Perino, Gianluca Crisalfi, Alessio Puccio

: Davide Perino, Gianluca Crisalfi, Alessio Puccio Genere: Comedy

Comedy Rating: Film per tutti

La trama del film segue, quattro anni dopo, la storia raccontata nel film Alvin Superstar 3 – Si salvi chi può!. Alvin, Simon e Theodore insieme alle Chipettes organizzano un viaggio per fermare Dave che credono intenzionato a volersi sposare. Durante il viaggio avventura ne succederanno delle belle.

Un’altra storia del mitico Alvin e dei suoi amici, in un film che come al solito vi divertirà da morire. Il film sarà disponibile sulla piattaforma Netflix a partire dal 6 novembre.

Uscite di questa settimana per ragazzi sulla piattaforma Disney+

Ecco i Muppet (serie tv)

Disponibile dal: 6 novembre 2020

6 novembre 2020 Cast di voci : Bill Barretta; Dave Goelz, Eric Jacobson

: Bill Barretta; Dave Goelz, Eric Jacobson Genere: Comedy

La prima serie originale di Muppet Studio per Disney+ composta da sei imperdibili episodi. I Muppet tornano per nuove avventure, sempre esilaranti e divertenti come sempre, con le loro stranezze e le guest star che sapranno sorprendervi ad ogni episodio.

Sulla piattaforma Disney+ potete trovare, già disponibili, anche altri prodotti con protagonisti i Muppet come Festa in casa Muppet, I Muppet nell’isola del Tesoro, I Muppet e Muppets 2 – Ricercati. Da non perdere!

Frozen – Le Avventure di Olaf (Corto)

Disponibile dal: 6 novembre 2020

6 novembre 2020 Cast di voci : Enrico Brignano; Serena Autieri; Serena Rossi

: Enrico Brignano; Serena Autieri; Serena Rossi Genere: Animazione

Animazione Rating: Film per tutti

Spin-off di Frozen, il più grande successo Disney degli ultimi anni, il corto Le Avventure di Olaf si concentra sul personaggio del pupazzo di neve, Olaf appunto, senza veder mancare la presenza di Elsa e Anna. Le due sorelle, intenzionate a festeggiare il Natale, decidono di mettere in pratica tutte le tradizioni di famiglia legate al periodo natalizio.

Cresciute separate, però, Elsa e Anna si accorgono di non avere tradizioni di famiglia, e si sentono molto tristi per questo. Olaf così viene loro in aiuto iniziando a girare per tutto il regno di Arendelle per raccogliere tutte le tradizioni ed usanze. Un corto imperdibile che ci avvicina allo spirito e alla magia del Natale.

E tu cosa guarderai in questa prima settimana di novembre 2020? Facci sapere con un commento.