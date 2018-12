La notizia è stata ormai resa ufficiale dalla Warner Bros: sta per arrivare la serie animata di Blade Runner!

Un successo enorme quello ottenuto dal romanzo di Philip K Dick sulla famosa saga degli androidi: un primo film segnato nel 1982 “Blada Runner” e il sequel nel 2017 “Blade Runner 2049” hanno conquistato un mondo intero! Adesso sta per approdare una nuova serie stavolta in formato “anime”.

Ancora senza un nome preciso, sembra che la nuova serie sarà composta da 13 episodi ciascuna da 30 minuti circa ambientata nel 2032.

La produzione di questo nuovo anime non sarà altro che un sequel della primissima pellicola ma allo stesso tempo sarà un prequel dell’ultimo film di Blade Runner ambientato nel 2049, si posizionerà quindi in mezzo ai due film.

La produzione della serie è stata affidata allo studio d’animazione Sola digital Arts mentre per quanto riguarda la produzione troveremo Shinichiro Watanabe, un nome non del tutto sconosciuto a questo ambiente in quanto si era già trovato a dirigere il corto animato Blade Runner: Black Out 2022 nel 2017.

La nuova serie sarà quindi un vero e proprio anime in stile giapponese, una novità del tutto originale!

Non sono state rilasciate ancora informazioni in merito alla trama e alla storia di questo nuovo adattamento di Blade Runner ma rimanete sintonizzati per avere maggiori informazioni a riguardo!

Le dichiarazioni rilasciate dallo staff sulla nuova serie anime di Blade Runner

Ho visto per la prima volta Blade Runner nel 1982, a 11 anni. È rimasto uno dei film che ha definito la mia vita […] Essere in grado di esplorare molto di più di quell’universo, con l’incredibile talento che abbiamo a bordo, è come un sogno che diventa realtà” Jason Demarco, direttore creativo.

I produttori Andrew Kosove e Broderick Johnson hanno inoltre aggiunto:

Il franchise di Blade Runner èun incredibile pozzo di storia e personaggi con il suo mondo e la sua mitologia di cui il pubblico ha discusso e parlato sin dall’inizio. […] Siamo eccitati di poter esplorare di nuovo quel mondo con la serie anime”.

Dopo tutte queste belle parole non possiamo fare altro che aspettare qualcosa di assolutamente eccezionale!