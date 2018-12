Marco Mengoni feat. Tom Walker con Hola (I Say) è in radio

E’ disponibile per la prima volta in contemporanea in tutta Europa il nuovo album di Marco Mengoni dal titolo Atlantico, che ha dato subito voce al primo singolo Hola (I Say), in collaborazione con Tom Walker.

In radio dal 30 novembre, e sulle piattaforme digitali, Hola (I say) è il duetto tra Marco Mengoni e Tom Walker, prima collaborazione artistica inserita in un album di Mengoni.

Atlantico, è stato presentato dal cantante all’Atlantico Fest, evento organizzato a Milano a partire dal 29 novembre, divisi in tre giornate.

L’etichetta Sony Music ha lanciato questo progetto musicale, con 15 tracce inedite, per la prima volta in modo contemporaneo in tutta Europa.

“Hola (I Say) rappresenta qualcosa di straordinario perchè è la prima volta che Marco inserisce un duetto in un suo disco di inediti.”

“Sono rimasto stregato dalla sua voce al primo ascolto. Leave the light on è stato in cima alle mie playlist tutta l’estate. Appena ho sentito ‘Hola’ ho capito che sarebbe stata sua la voce che sentivo nella mia testa e che le nostre due voci insieme sarebbero state perfette.”

Mengoni continua dicendo:

“Sono contentissimo che abbia accettato il mio invito e ho conosciuto una bella persona con cui credo di avere costruito un rapporto di amicizia vera. Mi è piaciuto molto lavorare con lui”.

Significato di Hola (I Say)

Questa ballad emozionante ha come tema l’importanza degli attimi, quelli significativi che cambiano lo scorrere degli eventi. In Hola, Tom e Marco raccontano di come persone diverse, con vite diverse, con stati sociali diversi, siano legati in modo indissolubile nel momento in cui si incontrano, e quel dato istante è atto a cambiare il futuro di quelle persone, il corso degli eventi, le relazioni, le emozioni.

Sono istanti che, anche se al momento insignificanti, sono determinanti per l’evoluzione e le strade percorse di tutti. Una differenza è che non ci sono differenze, gli attimi importanti cambiano il resto della vita. Il destino lega tutti.

Segue l’emozionante esibizione dal vivo di Marco Mengoni e Tom Walker:

Mengoni Live 2019 – Atlantico Tour

Il prossimo 27 aprile partirà da Torino il tour di Marco Mengoni, sostenuto da Live Nation. Tra le tappe anche l’Arena di Verona in data 26 maggio, Roma per il 10 maggio e sono state aggiunte anche le città di Zurigo, Monaco, Berlino, Parigi e Madrid. Un bel giro europeo, quello di Mengoni, che continua a far emozionare il suo pubblico con la sua forte estensione vocale.