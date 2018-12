Per tutti gli appassionati di storia e in particolare della Rivoluzione Francese, sta per arrivare una notizia fantastica: Netflix ha deciso di sviluppare una nuova serie tv incentrata su questo periodo.

Ad annunciare la notizia flash è stato il presidente stesso dei contenuti originali della famosissima piattaforma, Netflix, Erik Barmack, durante l’evento C21 che si è tenuto a Londra nei giorni scorsi.

La serie tv sembrerebbe non aver ancora un nome specifico al momento, ma è già stato rivelata l’ambientazione e qualcosa sulla trama di essa. Scopriamolo insieme!

Tutto quello che devi sapere sulla trama della nuova serie tv di Netflix!

Bene, come già accennato prima, il nuovo prodotto sfornato da Netflix girerà intorno alla Rivoluzione Francese: uno degli eventi più drammatici ma anche ricchi di emozioni e di grande conquiste.

L’abbiamo conosciuta tra i banchi di scuola dove ci siamo sentiti tormentati dalle domande, ma ci siamo appassionati anche per il forte impatto che ha avuto e anche per gli ideali che ha portato avanti. La Rivoluzione Francese, un periodo che ha saputo far appassionare chiunque, ora la vedremo al centro di una serie tv, ma sarà in grado di tener testa alle nostre elevate aspettative?

Qualcosa di più però è stato già rilasciato dalla stessa produzione:

“La nuova serie televisiva targata Netflix, ruoterà intorno all’inventore della ghigliottina Joseph Guillotin: il progettista indagherà su una serie di omicidi misteriosi, scoprendo allo stesso tempo la presenza di un virus sconosciuto.”

La data precisa, o meglio l’anno in cui tutto prenderà forma sembrerebbe essere il 1787, precisamente due anni prima allo scoppio della rivoluzione.

Qualcosa di strano succederà nelle città dell’amata Francia del 700: una malattia inizierà a diffondersi tra gli aristocratici, spingendoli così a uccidere persone comuni e del tutto innocenti. Sarà questa la causa dello scoppio della Rivoluzione? Nella serie tv sembrerebbe quindi cambiare qualcosa!

La serie è stata scritta da Aurélien Molas insieme a Gaia Guasti che si è occupata delle sceneggiature degli otto episodi.

“Quando abbiamo discusso dell’idea di rivisitare la storia francese tramite una serie epica e mozzafiato, la prima domanda che ci siamo fatti è stata: chi ci sosterrà? Risposta breve, solo Netflix per la rivoluzione!” Parole di Molas.

Quando uscirà la serie ambientata nella Rivoluzione Francese su Netflix?

Una domanda che ci poniamo in tanti, curiosi di poter vedere finalmente un prodotto del tutto originale e innovativo, per il contenuto e la trama che si cela dietro.

Al momento nessuna dichiarazione è stata rilasciata in merito all’uscita delle serie tv, sappiamo solo che Netflix sta già lavorando per dei nuovi progetti.

La produzione della serie inizierà nel 2019, quindi per poterlo definitivamente vedere comodamente dalle nostre poltrone di casa ci vorrà ancora un po’ di tempo.