Rainberry è il singolo che anticipa il nuovo album di Zayn

Nuovo pezzo per il cantante Zayn, che ha anticipato l’uscita del suo secondo album dal titolo Icarus Falls e che sarà disponibile a partire dal 14 dicembre. Il brano s’intitola Rainberry.

L’album Icarus Falls conterrà 27 brani. La RCA Records ha aggiunto il brano Rainberry sulle piattaforme digitali a mezzanotte del 29 novembre, e da lì la sorpresa del nuovo album con la presenza del link per Icarus Falls.

Secondo progetto da solista, quello di Icaro Falls, che fa parte della nuova campagna a supporto di Save The Dogs, realizzata da Team World. E’ possibile contribuire direttamente alla campagna pre-ordinando il CD.

La campagna Team World per Save the Dogs

Acquistando il nuovo Icaro Falls si contribuisce al progetto Save The Dogs and other Animals; per gli appassionati di animali sarà un piacere sostenere questa causa. Team World devolverà l’intero guadagno del pre-ordine dell’album all’associazione.

L’album è stato realizzato in diverse versioni, tra cui album più libro con l’autobiografia di Zayn.

Con Mind Of Mine, l’ex componente dei One Direction, ha cominciato la sua carriera da solista e, a distanza di due anni, torna con una nuova raccolta di inediti. Sarà nella tracklist anche il brano No Candle No Light che ha realizzato con Nicki Minaj.

In attesa di Icaro Falls, in uscita il 14 dicembre, ecco il brano in anteprima Rainberry qui di seguito:

Significato del brano Rainberry di Zayn

Zayn in Rainberry s’interroga sul passato e sugli scheletri nell’armadio della protagonista, su come si potrebbe superare l’ostacolo, la crisi della relazione, e se ne vale davvero la pena.

C’è qualcun altro che ti manca? Dimmi cosa sta succedendo, prima che io vada avanti

Lui è a terra, ma non troppo dal non riuscire a reagire, a realizzare che c’è di fatto un problema tra di loro. Il passato non si può cancellare, non scorre via semplicemente con dell’acqua.