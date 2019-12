Bentornati nel mondo delle Dolls! Dopo anni di voci e speculazioni, le Pussycat Dolls sono tornate in azione. Ieri (30 novembre), la troupe (senza Melody Thornton ma con Carmit Bachar) si è riunita con una performance a X Factor: Celebrity. Niente male la coreografia per gentile concessione di Nicole Scherzinger.

Quali canzoni hanno cantato?

Buttons;

When I Grow Up;

Don’t Cha.

Dopo queste però è arrivata una sorpresa: un nuovo singolo chiamato “React“.

Di cosa parla React?

La nuova canzone React sembra parlare di un affare di cuore che non va così tanto bene. Nicole chiede attenzione e affetto a questo ragazzo perché lei ci tiene molto a lui. Ogni volta che la ragazza cerca di lasciarlo, non ci riesce e torna da lui. Purtroppo però lui non è più quello di prima.



Il sound è davvero molto orecchiabile anche in live e non vedo l’ora di ascoltarlo nella sua versione radio edit.

Quando uscirà React?

Stando al profilo Instagram delle Pussycat Dolls, la canzone uscirà presto. E già si dice che React non sarà un progetto isolato ma farà parte dell’attesissimo terzo album in studio della band, che dovrebbe uscire nel 2020. E cos’altro ancora? Beh, per pubblicizzare al meglio l’album le ragazze organizzeranno un tour mondiale che, molto probabilmente, inizierà negli Stati Uniti. Tante carne al fuoco insomma e non vediamo l’ora di gustarla al più presto.

Tu che ne pensi di React? Secondo te sarà un singolo di successo? Scrivici la tua opinione nei commenti.