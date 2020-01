Sono passati cinque lunghi anni da quando Ellie Goulding ha pubblicato il suo ultimo album Delirium. Per fortuna Ellie non ci ha lasciati quasi mai senza canzoni perché ogni tanto pubblicava dei singoli promozionali. Ad esempio la cover di “River” di Joni Mitchell, rilasciata di recente. La sua interpretazione dello standard soul ha conquistato il primo posto nelle classifiche del Regno Unito a Natale. E deve essere stata contenta del risultato dato che ha usato i social media per annunciare ai fan una bella notizia: il suo nuovo album uscirà nel 2020.

EG4 // 2020 — Ellie Goulding (@elliegoulding) January 1, 2020

“EG4 // 2020“, ha scritto così su Twitter per comunicare l’arrivo del nuovo LP. Sarà interessante capire se qualcuna delle tracce già pubblicate in passato farà parte della tracklist. Negli ultimi due anni abbiamo sentito molte canzoni. Qualche esempio? Close To Me con Diplo e Swae Lee oppure Flux o ancora Sixteen.

Ellie non si è fatta mancare nemmeno la Billboard Hot 100 dato che l’anno scorso ha raggiunto una posizione di spicco grazie al duetto “Hate Me”. Queste canzoni sarebbero le benvenute in questo nuovo progetto. Tuttavia, sono sicuro che Ellie avrà preparato tante nuove tracce inedite da farci ascoltare.

Ti aggiorneremo prossimamente con nuovi dettagli sul 4° album di Ellie Goulding. Scrivi la tua opinione o il livello del tuo hype nei commenti qui sotto.