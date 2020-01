Hailee Steinfeld vuole iniziare questo nuovo decennio in grande stile. Mentre la maggior parte dei colleghi sta superando ancora gli effetti della sbornia del 31 dicembre, la 23enne rilascia nuove canzoni. Il 30 dicembre ha utilizzato i social media per annunciare che un singolo intitolato “Wrong Direction” sarebbe uscito il 1 gennaio. E così è stato. Wrong Direction è la prima uscita musicale dell’hitmaker dall’inaugurazione di “Afterlife“, avvenuta a settembre.

Di cosa parla la canzone?

Wrong Direction è rivolta (si ipotizza) all’ex fidanzato di Hailee, nonché ex One Direction, Niall Horan. La loro relazione è durata circa un anno, ma poi i due hanno deciso di lasciarsi a dicembre nel 2018. Wrong Direction è comunque dedicata a un ex partner e dal testo si capisce che Hailee era innamoratissima di questo tipo… Beato lui. E dal testo si capisce che l’ex ragazzo di Hailee l’ha tradita con un’altra ragazza. Ma dico io, stai con una ragazza super bella ed esci con altre? Cosa vuoi di più?

Da quando ha lanciato la sua carriera musicale nel 2015, la diva di “Starving” ha pubblicato tante buone canzoni. Ora manca all’appello l’album di debutto, che forse uscirà sempre nel 2020. Nel frattempo, ascolta “Wrong Direction” e dai la tua opinione sulla traccia nei commenti qui sotto.

La traduzione del testo di Wrong Direction

Io non ti detesto

No, non ci riuscirei nemmeno se lo volessi

Odio tutto il male che mi hai fatto

E mi do la colpa per avertelo permesso

Lo sapevi che io sapevo tutto?

Non riuscivo a guardarti nemmeno attraverso il fumo

Ripensandoci, forse avrei dovuto pensarlo

Ma volevo credere che tu stessi dormendo da solo

Mi amavi con le tue peggiori intenzioni

Non mi sono nemmeno fermata a pensarci

Ogni volta mi facevi a pezzi

Non so come; per un momento mi sembrava di stare in paradiso

Mi amavi con le peggiori intenzioni

Ci mettevi il lieto fine

Ogni volta cmi facevi a pezzi

Non so come; per un momento mi sembrava di stare in paradiso

Ed è così frustante

Finire nella direzione sbagliata

In punta di piedi

Ma non riuscivo ancora a capire il tuo ego

Credo di essere stata una matta a concederti il mio corpo e la mia anima

Non so cosa mi sia passato per la testa in quel momento

Tutti credono che tu sia un’altra persona

Ti sei persino auto convinto di questo

Non riuscivo a guardarti nemmeno attraverso il fumo

Ripensandoci, forse avrei dovuto pensarlo

Ma volevo credere che tu stessi dormendo da solo

Mi amavi con le tue peggiori intenzioni

Non mi sono nemmeno fermata a pensarci

Ogni volta mi facevi a pezzi

Non so come; per un momento mi sembrava di stare in paradiso

Mi amavi con le peggiori intenzioni

Ci mettevi il lieto fine

Ogni volta cmi facevi a pezzi

Non so come; per un momento mi sembrava di stare in paradiso

Ed è così frustante (Ooh, ooh)

Finire nella direzione sbagliata (Ooh, ooh)

Come hai fatto a farmi cadere ai tuoi piedi?

Caro, non posso continuare così (Finendo nella direzione sbagliata)

Come hai fatto a farmi cadere ai tuoi piedi?

Proprio ai tuoi piedi

Non riuscivo a guardarti nemmeno attraverso il fumo

Ripensandoci, forse avrei dovuto pensarlo

Ma volevo credere che tu stessi dormendo da solo

Mi amavi con le tue peggiori intenzioni

Non mi sono nemmeno fermata a pensarci

Ogni volta mi facevi a pezzi

Non so come; per un momento mi sembrava di stare in paradiso

Mi amavi con le peggiori intenzioni

Ci mettevi il lieto fine

Ogni volta cmi facevi a pezzi

Non so come; per un momento mi sembrava di stare in paradiso

Ed è così frustante

Finire nella direzione sbagliata