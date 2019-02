Dopo lo spettacolare video musicale di Money di Cardi B, ovviamente Nicki Minaj non è rimasta a guardare ed ha preparato una clip degna di quella realizzata dalla sua rivale rapper.

Nicki Minaj ha fatto debuttare ieri sera il video musicale ufficiale per la sua canzone “Hard White“, estratta dall’album “Queen“.

Il video musicale di Hard White

Il video è stato diretto da Mike Ho ed il regista ha permesso a Nick di fare un balzo in avanti rispetto a “Good Form“. La clip pubblicata alcuni mesi fa non era così fantastica e anche la Minaj si è accorta di questo.

Nicki Minaj nel video musicale di Hard White.

Nel video di Hard White non sono presenti scene di nudo o twerking inutili, ma richiami a temi più maturi. Nicki interpreta il ruolo della “Regina” mentre i suoi sudditi sono coperti di vernice bianca – mi ricorda il video di “Get Ur Freak On” di Missy Elliott per qualche motivo – e la adorano e idolatrano a più non posso. Ma oltre a questo, ci sono altre scene e immagini generate al computer molto fighe che probabilmente non avremmo mai visto in un video musicale di Nicki Minaj.

Cos’è cambiato rispetto a prima? Cardi B ha alzato il tiro per i video musicali di rapper femminili con il film di Money.

Secondo voi Nicki Minaj è riuscita a superare il video di Money di Cardi B? Qual è il più bello tra i due?

Traduzione testo di Hard White di Nicki Minaj

Lavoro duro, per avere indietro almeno la metà

ero solita lavorare duro, per avere indietro almeno la metà

adesso ci arrivo in quel modo

dritto, dritto

non finirò se prima la borsa non è colma

ero solita lavorare duro, per avere indietro almeno la metà

ero solita lavorare duro, per avere indietro almeno la metà

La scorsa settimana gli ho detto di scegliere una posizione

Sparo colpi, non me la svigno se non si applica

Esausta a Parigi, mi ha detto di fare un giro

Sike, ti ho fatto guardare, non ho ancora scelto un ragazzo

Sono il trofeo del gioco, tutti cercano di vincermi

Io, Olivier, Jourdan Dunn, tesoro mio, Winnie

Festeggiando a Parigi, queste tro*e si sono imbarazzate

Perché sanno che sono la regina, non ho ancora scelto un’erede

Specchio, specchio, chi è la più bella?

(Tu sei la più figa in assoluto, Nicki)

Quanto spendo per questo orologio?

(Non lo so, circa centocinquanta)

Sono chi desiderano essere

Queste tro*e sono su Instagram, Nicki?

Sto per attaccare a Neverland, Michael è sull’albero

Hai le sbarre e sei ancora al verde? Potresti chiedere il patteggiamento uh

Sii nella sala da tè o piuttosto sposti il peso, Don Pablo?

uh

Lavoro duro, per avere indietro almeno la metà

ero solita lavorare duro, per avere indietro almeno la metà

adesso ci arrivo in quel mododritto, dritto

non finirò se prima la borsa non è colma

ero solita lavorare duro, per avere indietro almeno la metà

ero solita lavorare duro, per avere indietro almeno la metà

Ayo, proprio la scorsa settimana gli ho detto che la loro corsa era finita

La mia eredità non potrebbe mai essere finita

Sono un prodigio, R.I.P Thun-Thun

Ho fatto tremare queste pu**ane, sono scioccate, senza stordimento

Sono il caprone, la capretta, la pecora, la capra è qui

Vintage Hermès di Jean Paul Gaultier

Lagerfeld personalizza la mia sedia d’oro

Corro il punto, le tue tro*e vanno semplicemente a brindare

Uh, guarda le mie imitazioni, gliel’ho detto di smetterla

Qualunque cosa faccia Nicki, sai che lo rifanno

Metti di nuovo la mia corona, e io te la toglierò

Qualunque cosa abbia Nicki, se la metteranno in tasca

Intendo profitto, la mia presa lo interrompe

Li vedi copiarmi i capelli, digli, “tagliali”

Uh, ragazzaccia con il, il tettuccio è abbassato

Lo vedi mentre si abbassa quando li butto via

Uh, non ho mai giocato la posizione di una tro*a

Non devo mai spogliarmi per ottenere la pole position

le tro*e parlano male di me? Ok, queste tro*e sono invidiose

Non sei nella posizione di venire per la posizione di O.

Non mi muovo di peso, ma sono nella posizione di drogato

Non mi muovo di peso, ma sono nella posizione di drogato

Lavoro duro, per avere indietro almeno la metà

ero solita lavorare duro, per avere indietro almeno la metà

adesso ci arrivo in quel modo

dritto, dritto

non finirò se prima la borsa non è colma

ero solita lavorare duro, per avere indietro almeno la metà

ero solita lavorare duro, per avere indietro almeno la metà

Lavoro duro

Lavoro duro

La scorsa settimana gli ho detto di scegliere una posizione

Sparo colpi, non me la svigno se non si applica