Selena Gomez & J Balvin cantano senza stop nella melodia Electro-Trap di Benny Blanco per I Can’t Get Enough. Peccato però che è la sola Selena Gomez a farsi valere in questa traccia.



Si lo so, è l’ennesima collaborazione di Selena Gomez… tutto bene Sele, ma noi stiamo aspettando il tuo prossimo singolo ufficiale.

Credo che il suo prossimo album uscirà nel 2019 ma più i mesi passano e più la mia teoria prende le connotazioni di forte dubbio.

Tornando a I Can’t Get Enough, è un singolo creato da Benny Blanco, che ha poi riunito alcuni nomi famosi della musica internazionale come Tainy, Selena Gomez e J Balvin. Il brano è stato rilasciato la scorsa notte, il 28 febbraio 2019, ovviamente su tutte le piattaforme digitali. Da quello che ho letto però, il pubblico – ad eccezione di alcuni – non ha apprezzato più di tanto I Can’t Get Enough.

Selena Gomez in una scena del video di I Can’t Get Enough

Il significato di I Can’t Get Enough

I Can’t Get Enough è un brano elettro-trap in cui Selena Gomez canta di quanto ami l’amore ma in un senso tutto suo. Il testo sembra trarre un po’ di ispirazione dallo status relazionale di Selena Gomez. La Gomez è single ora, ma in passato ha parlato di come ami esserci sempre quando il suo partner ha bisogno di lei.

“Sono il tipo di ragazza che ama tanto”, aveva detto nel 2017 . “Sono sempre stata questo tipo di ragazza, darò il mio cuore e la mia anima alla persona che amo.”

Il punto debole di I Can’t Get Enough

Il suo dovere l’ha fatto mentre J Balvin, che avrebbe dovuto portare la croce per quanto riguarda il sesso maschile, sembra abbastanza piatto nel suo verso. Forse Benny Blanco avrebbe dovuto prendere Ozuna o Maluma per questa canzone. Sono certo che quei due avrebbero messo in risalto il singolo.

E voi che ne pensate di questa nuova canzone?

La traduzione del testo di I Can’t Get Enough

pazzo

mi piace, ti piace

quindi impazziamo insieme

il contatto, l’impatto

lo voglio ogni giorno

il mio respiro è diventato più profondo, profondo, di recente

mi piace questo forse

perché non riesco ad averne abbastanza

si perché non riesco ad averne abbastanza

si perché non riesco ad avere abbastanza del tuo amore, dammi un po’ più di amore, amami

io non riesco ad averne abbastanza si

perché non riesco ad averne abbastanza

(lascia andare!)

dice che non le basta (wuh)

lei è fuori di testa (yeah)

quando sta da sola lasciala entrare (eh)

canta per farla ambientare, si

lei vuole che lo facciamo come quella volta (si)

le ho dato un altro sorso nel caso in cui avesse avuto sete (uh)

tutto quello che lei si mette addosso le sta bene (le sta bene addosso)

iniziamo in piedi e adesso andiamo nel letto

andiamo a scaldarci

baby, tu sali e scendi

non vuole dimenticarlo, lo vuole ricordare

baby, io voglio entrare

perché non riesco ad averne abbastanza

si perché non riesco ad averne abbastanza

mi piace, ti piace

quindi impazziamo

il contatto, l’impatto

lo voglio ogni giorno

il mio respiro è diventato più profondo, profondo, di recente

mi piace questo forse