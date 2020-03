Lady Gaga ha pubblicato una cover temporanea del suo sesto album (la grafica ufficiale deve essere ancora rilasciata) e ha annunciato la data di uscita del disco. Chromatica uscirà il 10 aprile e puoi fare già il pre-order cliccando qui!

Ora possiamo dirlo forte: i fan più accaniti di Lady Gaga avevano ragione. Chromatica è veramente il titolo del sesto album dell’icona pop. Lo ha confermato la stessa Gaga e (in un certo senso) ha spiegato cosa significa il termine Chromatica in un’intervista con Zane Lowe per Apple Music, che puoi ascoltare a fine articolo. In breve, è un modo di pensare, ma anche un pianeta e ha qualcosa a che fare con la matematica.

“È sul cartellone ‘Stupid Love’, ed è anche nel video musicale e lo vedrai prossimamente, ma il simbolo di Chromatica ha un’onda disegnata che è il simbolo matematico del suono”, dice Lady Gaga.

“E’ tutto il suono prodotto, e per me il suono è ciò che mi ha guarito nella vita, e mi ha guarito di nuovo mentre stavo facendo questo disco, ed è proprio ciò di cui Chromatica parla… riguarda la guarigione e il coraggio. Quando parliamo d’amore penso che sia così importante includere il fatto che ci voglia un sacco di coraggio per amare qualcuno”, continua Gaga.

Ma aspetta, c’è di più. La superstar ora afferma di vivere su Chromatica e non sulla terra.

“Penso che quello che ho imparato è che posso vedere il mondo in qualunque modo io scelga di vederlo, e non significa che sto cancellando le cose brutte di questo mondo, significa solo che posso riformulare la mia vita in modo da isolare le esperienze che amo e in cui credo. Vivo su Chromatica, è lì che vivo. La terra è stata cancellata dalla mia vita. Vivo su Chromatica.”

Lady Gaga ha veramente incuriosito tutti con queste dichiarazioni. Non so te ma io non vedo l’ora di ascoltare Chromatica. Hai già fatto il pre-order? Qui sotto trovi l’intervista su Apple Music.