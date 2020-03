Francesca Michielin non si è lasciata fermare dagli impedimenti causati da forze maggiori e ha sostituito l’appuntamento Live che si sarebbe dovuto tenere al Serraglio di Milano con una diretta streaming durante la quale ha presentato il brano “Riserva Naturale”.

La cantante in previsione dell’uscita del suo nuovo album “Feat – Stato di Natura” aveva infatti programmato tre appuntamenti –tutti con sede nella città lombarda– durante i quali avrebbe interagito con il pubblico e presentato ogni volta in anteprima una traccia del disco.

Nel primo di questi Francesca ha presentato “Gange”, in collaborazione con il rapper Shiva. Ora è la volta di “Riserva Naturale” che vede la presenza dei Coma Cose.

La giovane ha dichiarato di come si tratti di uno dei brani più significativi per lei, poiché racconta dello spaesamento provato dopo essersi trasferita nella città di Milano, arrivando da una realtà nettamente più piccola e meno caotica. Descrive l’adattamento, la ricerca di connessioni e sottolinea come non importa dove ci si possa trovare nel mondo, quello che si ha dentro al cuore non verrà mai perso.

“Non mi serve nulla, al massimo mi manca

Sono un albero in una metropolitana

Piena a mezzanotte e quaranta

Voglio dirti che mi sento stanca, quest’aria sfianca” Estratto dal testo di Riserva Naturale di Francesca Michielin

Per questa canzone la cantante si è affiancata ai Coma Cose, la cui musica ha rappresentato per lei un appoggio significativo proprio nel periodo del trasferimento.

“Riserva Naturale” è il terzo brano presentato al pubblico che farà parte dell’album “Feat”, che conterrà undici collaborazioni. Il progetto uscirà il 13 Marzo e verrà anticipato dall’uscita di ulteriori brani. I tre sono stati protagonisti della diretta streaming che ha portato sugli schermi l’Urban Orchestral Set, accompagnato dal un quintetto d’archi.

Le loro presentazioni, a causa delle norme attuate per il Coronavirus, potrebbero subire delle variazioni rispetto a quanto programmato precedentemente. Tutte le informazioni verranno prontamente rilasciate sui profili social di Francesca.

Ora pero’ è tempo di dare un ascolto a “Riserva Naturale” e farci sapere cosa ne pensate!

Testo di Riserva Naturale di Francesca Michielin

[Verso 1]

Non mi serve nulla, al massimo mi manca

Sono un albero in una metropolitana

Piena a mezzanotte e quaranta

Voglio dirti che mi sento stanca, quest’aria sfianca

Tutta ‘sta gente molesta, che mi calpesta

Mezza depressa, tutta connessa

[Verso 2]

Che ne so io della tua testa?

Lasciami stare in una foresta

Fuori contesto, ma dentro la festa

Spinta dal vento, graffiata dal grigio che resta

Mi spacca il cuore, non c’è il tre, solo il minore

Mi spacca il cuore, resto io, il male minore

[Pre-Ritornello]

Ho sonno, ma sogno

Sole sulle ciglie

E niente che mi tormenta

[Ritornello]

Abbracciami senza riserva naturale

Con i piedi bene a terra

Ma con la testa che già vola

E il cuore in guerra

Adesso portami con te

Portami con te

[Verso 3: Coma Cose]

Ehi

Circonvalla

Anello di Saturno

Pianeta fantasma

Aspetto il nuovo tour, woo

Da te volevo il mare senza pregiudizi

Però mi farò bastare due gabbiani blu

Ma arrivano soltanto quando visualizzi, tu

Qua in città si muove tutto a caso

Nove, dieci, undici, sangue dal naso

Quando il freddo tornerà feroce

E cucirò un maglione usando solamente

Un filo di voce

[Pre-Ritornello]

Ho sonno, ma sogno

Io e te dentro un’arca

Suono d’archi ed un’arpa

Sogno, ma ho sonno

Dentro ad una stanza

Col diluvio che avanza

[Ritornello]

Abbracciami senza riserva naturale

Con i piedi bene a terra

Ma con la testa che già vola

E il cuore in guerra

Adesso portami con te

Portami con te

Proteggimi senza riserva naturale

Respirare e stare calma

A te stretta come fossi Gibilterra

Adesso portami con te

Portami con te