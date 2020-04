Michele Bravi è stato l’ultimo cantante italiano a ufficializzare lo slittamento dell’uscita del suo nuovo album “La geografia del buio”, ma come lui sono numerosi gli artisti che hanno pensato non fosse il caso per motivi logistici o personali, di uscire con un nuovo progetto fino a quando l’emergenza Coronavirus non terminerà.

Se per Michele non c’è attualmente una nuova data e i fan dovranno attendere ulteriori notizie, per Ghemon l’uscita è stata solo posticipata di un mese. Il suo “Scritto Nelle Stelle” arriverà il 24 Aprile, mentre la data decisa in precedenza era quella del 20 Marzo. Nonostante il cantante abbia annullato i concerti di Aprile e gli eventi che avrebbero accompagnato l’uscita del disco, ha confermato che quest’ultima non verrà spostata ulteriormente.

I Ricchi e Poveri sarebbero dovuti uscire con l’album “ReuniON” il 27 Marzo, ma il gruppo ha deciso fosse meglio aspettare e maggiori informazioni sul disco, che conterrà le hit del passato riarrangiate dal quartetto originale, saranno annunciate in futuro.

Sul fronte internazionale Lady Gaga, con un messaggio pubblicato sui profili social, ha annunciato la decisione di rimandare l’uscita di “Chromatica”, il tanto e atteso nuovo album della cantante che avremmo dovuto ascoltare il 10 Aprile.

L’artista ha fatto sapere che una nuova data verrà decisa al più presto, ma per il momento crede sia più importante focalizzarsi su come poter aiutare le persone in difficoltà. Tutto ciò che aveva in programma di fare in riferimento al lancio del disco –ci sarebbe dovuta essere anche una esibizione a sorpresa al Coachella Festival, ovviamente cancellato– sarà semplicemente posticipato.

Per Sam Smith la quarantena sta rappresentando anche un momento di riflessione e il cantante ha annunciato come senta di avere ancora qualcosa da aggiungere al nuovo album, che subirà quindi uno splittamento. Ma il cantante promette che uscirà entro la fine dell’anno e che nei prossimi mesi potremo aspettarci nuovi singoli che andranno a seguire “To Die For”.

Sam Smith posticipa l’uscita dell’album

L’uscita di un album spesso comporta appuntamenti promozionali, ospitate, esibizioni ed eventi, tutte cose che al momento sono complicate da poter affrontare. Mentre alcuni artisti, come Dua Lipa, Niall Horan, The Weeknd, i 5 Seconds Of Summer e molti altri, hanno deciso di regalare al pubblico la possibilità di poter ascoltare i loro dischi anche a discapito della promozione, altri credono sia meglio per loro aspettare che questa situazione si plachi. Staremo a vedere se la lista degli album posticipati si allungherà con il passare delle settimane.