L’attrice Jessica Chastain ha rifiutato un ruolo nel film Doctor Strange e la cosa ha fatto particolarmente notizia. La domanda che ci facciamo tutti è perché? Lo ha fatto perché non apprezza il genere del cinecomic, o ha problemi proprio con l’universo della Marvel.

Niente di tutto questo è più lontano dalla verità. Jessica Chastain ha rifiutato il ruolo perché vorrebbe poter entrare nel MCU come supereroina e non come personaggio secondario. E come darle torto! E bella, brava e ambiziosa, e spero anche io che presto possa ricevere un ruolo di questo tipo.

Negli ultimi tempi, ad Hollywood, non c’è attore o attrice che non abbia il desiderio di entrare a far parte di un cinecomic. Sarà perché è un genere che si sta sollevando dal ruolo secondario che ha sempre avuto, o forse perché è un genere che richiama sempre di più l’amore del pubblico. Qualsiasi sia il motivo, anche Jessica Chastain apprezza i ceinecomic (come dimostra anche la sua partecipazione nel cast degli X-Men) ma in Doctor Strange non ha voluto accettare un ruolo che è sicuramente secondario, ossia quello di Christine Palmer.

Il rifiuto di Jessica Chastain per Doctor Strange

A parlare del rifiuto della Chastain è stato lo sceneggiatore di Doctor Strange C. Robert Cargill che ha spiegato quindi i motivi dell’attrice definendolo il più grande rifiuto di sempre:

Scott Derrickson, per Doctor Strange, ha preso contatti con Jessica Chastain. E lei ha risposto dicendo qualcosa del tipo:’Ehi, questo progetto è fantastico, e mi piacerebbe molto farlo. Ma avrò una sola opportunità di fare un film Marvel e interpretare un personaggio, vorrei quindi che fosse un personaggio in maschera

Anche secondo me la risposta della Chastain è perfetta, e non le si può dare torto. Inoltre penso che, quando ne avrà la possibilità, sarà una grande supereroina! E tu cosa ne pensi? Lascia un commento alla fine dell’articolo!