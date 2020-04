Cominciamo con una serie – non Disney – che rappresenta un grande punto di forza per questo nuovo servizio di streaming. “ I Simpson “, la simpatica famiglia americana dal colore giallo originaria di Springfield, è pronta tenervi compagnia con ben 30 stagioni, dalle primissime andate in onda nel 1989.

“ Agent Carter “, serie Marvel amata per l’omonima protagonista, ha luogo nel 1946. Lavorando per l’SSR (Riserva Scientifica Strategica) Peggy deve svolgere mansioni amministrative, quando preferirebbe andare sul campo a sconfiggere i cattivi. A interpretare la protagonista, Hayley Atwell , che conosciamo per essere la compagnia del mitico Captain America .

Quando Jessie si trasferisce a New York dal Texas, diventa la tata dei quattro bambini di una coppia altolocata. Risate a non finire per questa divertente commedia che non potete perdervi, o riguardare se lo avete già fatto!

La serie ( originaria Disney+ ed ideata da National Geographic ) è un documentario che segue lo stesso Jeff, dunque anche narratore, che “esplora il mondo”: lo fa parlando di argomenti di ogni genere, come videogiochi, gelati e scarpe da ginnastica, chiacchierando con esperti in diverse materie particolari. La serie è stata inoltre rinnovata per una seconda stagione!

«La premessa della serie è che, poiché è il mondo secondo Jeff Goldblum sono io, con tutte le informazioni e l’esperienza che la mia vita ha comportato fino a questo punto che ora mi sta lanciando, che vado ad esplorare varie cose. Non sono io che faccio tipo dei compiti/ricerche/approfondimenti su di esso in modo da poi conoscerlo e poi parlarne. No, non è così.»

E vi ricordate di “Raven”, interpretata dalla carismatica Raven Symonè ? Con questa serie, le risate sono garantite. Raven è una tipica adolescente che, per puro caso, possiede il dono della veggenza: in determinati momenti è in grado di vedere cosa accadrà nel futuro. Le sue sbirciatine metteranno nei guai lei e i suoi migliori amici Eddie e Chelsea…ve lo assicuriamo, ne vedrete delle belle!

La serie, creata da Todd J. Greenwald , ha per protagonisti una giovanissima Selena Gomez, David Henrie e Jake T. Austin , tre fratelli con poteri magici. Alex, Justin e Max Russo sembrano normali adolescenti, ma in segreto sono apprendisti maghi: devono imparare a controllare i loro poteri magici e a giostrarsi fra la scuola, gli amici e…la magia.

Chi non conosce “ Hannah Montana “, interpretata da una più giovane e talentuosa Miley Cyrus ? La serie, formata da 4 stagioni di puro divertimento, parla di una cantante, Miley Stewart, che una volta trasferitasi a Malibù cerca di tenere la sua identità nascosta per poter vivere una vita normale insieme ai suoi nuovi compagni di scuola. La ciliegina sulla torta? Che potete trovare anche il film, uscito nel 2009 , in cui Miley torna al suo paese d’origine e deve cercare di mantenere il suo segreto.

Vi consiglio di darci un’occhiata, ma se per qualche ragione non dovesse convincervi, ricordate che su Disney+ ci sono anche i film originali !

Da quando è stata annunciata, la serie TV “High School Musical” ha fatto molto parlare di sé, e le motivazioni sono di facile intuizione, visto che si tratta di un vero e proprio remake dei film originari con Zac Efron e Vannessa Hudgens . La trama è però meno scontata di quello che sembra: alla East High, tredici anni dopo le riprese del film “High School Musical”, il gruppo teatrale della scuola spinto dai professori mette in scena una nuova, coraggiosa produzione: High School Musical, The Musical, in cui una classe di ragazzi e ragazze deve accaparrarsi i ruoli di Gabriella, Troy, Sharpay, Ryan e tutti gli altri.

Non vi giudicherò se questo è uno dei motivi per cui vi siete fatti l’abbonamento a Disney+.

10 The Mandalorian

Per ultima, ma non meno importante, una serie perfetta per tutti i fan di Star Wars: “The Mandalorian“, originale Disney+ elogiato dai più appassionati della storica e lunghissima saga. Dopo la caduta dell’Impero, nella galassia si è diffusa l’illegalità. Un guerriero solitario vaga per i lontani confini dello spazio, guadagnandosi da vivere come cacciatore di taglie.

Non avete più scuse per non avere Disney+! Quale sarà la prima serie TV che guarderete – o riguarderete? Fatemi sapere nei commenti!