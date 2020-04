Siamo in Francia, negli anni ’70. Remy è un topo parigino con un sogno: diventare uno chef. Ha anche un alleato, il suo incredibile olfatto. Le sue origini della periferia parigina gli stanno strette, nella sua mente risuona solo quella frase che il suo idolo, lo chef Auguste Gusteau, ripeteva sempre:

“Chiunque può cucinare. L’alta cucina non è una cosa per i pavidi, bisogna avere immaginazione, essere temerari, tentare anche l’impossibile e non permettere a nessuno di porvi dei limiti solo perché siete quello che siete, il vostro unico limite sia il vostro cuore. Quello che dico sempre è vero, chiunque può cucinare ma solo gli intrepidi possono diventare dei grandi. Ohh, pura poesia.