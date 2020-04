Dopo artisti come Bono Vox, Brian May, R.E.M. e diversi altri, ora anche Sting, ex componente della band dei Police e grande voce del panorama musicale internazionale decide di dedicare una canzone all’Italia, paese che come egli stesso dice, ama moltissimo.

La canzone scelta da Sting da cantare come dedica all’Italia è The Empty Chair. Il video, con Sting armato di chitarra che suona e canta il suo brano, ma soprattutto manda un messaggio a tutti noi in un italiano stentato ma chiarissimo.

La dedica di Sting all’Italia

Ecco il toccante video che Sting ha condiviso, dedicato all’Italia e a questo particolare periodo che ci vede chiusi in casa in quarantena da circa un mese.

Thank you Sting and Trudie for this exclusive love message to Italy. Your affection for our country and our people touch our hearts💚 ❤️ #sting #trudiestyler #togetherathome #iorestoacasa @theofficialsting @beitalianofficial Pubblicato da PASCAL VICEDOMINI su Martedì 31 marzo 2020

Le parole di Sting dedicate all’Italia:

So quanto ha sofferto l’Italia e quanto continui a soffrire. Guardo le notizie ogni giorno e mi rendo conto che quanto e’ successo in Italia adesso sta succedendo in tutto il mondo. Mi mancate tutti, mi manca il mio paese preferito, mi manca la mia bella casa in Toscana

Poi Sting, prima di cantare la sua The Empty Chair, si rivolge ai suoi fan e a quanti in questo momento sono coinvolti in prima persona nella malattia:

Sono sicuro che in questo momento terribile molti di voi sono separati da quelli che amano. Questa canzone parla delle persone care che ci mancano, di chi non può tornare a casa e cosi’ lascia al suo tavolo una sedia vuota per ricordare….

Un pensiero molto bello da parte di Sting, che come tanti altri artisti nazionali e internazionali non manca di far sentire la sua vicinanza all’Italia colpita dal Coronavirus.

E tu cosa ne pensi? Faccelo sapere lasciando un commento alla fine dell’articolo.