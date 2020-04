Negli ultimi anni Troye Sivan ha rilasciato alcune collaborazioni, come “1999” e “2099” insieme alla collega e amica Charlie XCX, ma il pubblico fremeva dalla voglia di sentire un nuovo singolo prodotto dal giovane australiano. Il momento tanto atteso è arrivato.

“Take Yourself Home” è il brano pop dance con cui ha fatto ritorno sulla scena musicale, il cui significato risulta essere più attuale che mai.

Il cantante ha dichiarato come si tratti di una delle sue canzoni preferite tra quelle scritte e come rappresenti quasi un dialogo con se stesso.

“Sono stanco della città, urla se sei con me

Se devo morire, moriamo in un posto carino

Triste in estate, la città ha bisogno di una madre

Se dovrò perdere tempo allora è tempo di andare

Vai a casa” Estratto dal testo di Take Yourself Home di Troye Sivan

Un momento di fragilità e onestà, nella quale ci si rende conto che le cose non vanno più come prima e come sia forse necessario un ritorno a casa. A casa, circondati dalla propria famiglia e dagli amici, e nel caso di Troye, da persone che lo conoscono da molto prima che diventasse una celebrità.

Il tutto rappresentato sotto forma di brano pop nel quale sono stati inseriti anche dei suoni che si rifanno alla musica house, e che possiamo ascoltare sul finale della canzone.

Se “Take Yourself Home” aprirà la strada al terzo album ancora non è dato saperlo, ma il giovane ha più volte stuzzicato i fan con immagini che lo ritraevano impegnato in studio di registrazione. Avremo un nuovo progetto entro la fine dell’anno?

Per ora godetevi l’ascolto del nuovo singolo e fateci sapere cosa ne pensate!

Traduzione testo di Take Yourself Home di Troye Sivan

[Ritornello]

Sono stanco della città, urla se sei con me

Se devo morire, moriamo in un posto carino

Triste in estate, la città ha bisogno di una madre

Se dovrò perdere tempo allora è tempo di andare

Vai a casa

[Verso]

Parla con me

Non c’è nulla che non può essere aggiustato con l’onestà

E come sia diventato così oscuro non riesco a capirlo

Se qualcuno può sentirmi, accendete le luci, oh

E la felicità è proprio lì dove l’hai persa

Quando hai accettato la scommessa

Contando tutte le perdite che non riesci a raccogliere

Ho avuto tutto e niente nella mia vita

[Ritornello]

Sono stanco della città, urla se sei con me

Se devo morire, moriamo in un posto carino

Triste in estate, la città ha bisogno di una madre

Se dovrò perdere tempo allora è tempo di andare

Vai a casa

Vai a casa



[Bridge]

Chi cerchi di essere davvero quando vedi la tua faccia?

Vale la pena provare a vincere in una partita persa?

Beh, è tutta un’attesa per te

E ragazzo, so che sei ansioso

Ma ti potrebbe semplicemente distruggere

Distruggere, già

[Ritornello]

Sono stanco della città, urla se sei con me

Se devo morire, moriamo in un posto carino

Triste in estate, la città ha bisogno di una madre

Se dovrò perdere tempo allora è tempo di andare

Vai a casa

Vai a casa

Vai a casa



[Outro]

Oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh, oh

Stanco della città

Urla se sei con…

[Musica]

Testo di Take Yourself Home di Troye Sivan

[Chorus]

I’m tired of the city, scream if you’re with me

If I’m gonna die, let’s die somewhere pretty, ah, ah-ah

Sad in the summer, city needs a mother

If I’m gonna waste my time then it’s time to go

Take yourself home

[Verse]

Talk to me

There’s nothing that can’t be fixed with some honesty

And how it got this dark is just beyond to me

If anyone can hear me, switch the lights, oh

And happiness is right there where you lost it

When you took the bet

Counting all the losses that you can’t collect

Got everything and nothing in my life

[Chorus]

I’m tired of the city, scream if you’re with me

If I’m gonna die, let’s die somewhere pretty

Sad in the summer, city needs a mother

If I’m gonna waste my time then it’s time to go

Take yourself home

Take yourself home

[Bridge]

Who you really trying to be when you see your face?

Is it worth it trying to win in a losing game?

Well, it’s all waiting for you

And boy, I know you’re eager

But it just might destroy you

Destroy you, yeah

[Chorus]

I’m tired of the city, scream if you’re with me

If I’m gonna die, let’s die somewhere pretty

Sad in the summer, city needs a mother

If I’m gonna waste my time then it’s time to go

Take yourself home

Take yourself home

Take yourself home

[Outro]

Oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh, oh

Tired of the city

Scream if you’re with…

[Music]