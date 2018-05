Annabelle tornerà nel 2019 con un terzo film

Nel 2014 la terrificante bambola Annabelle, incontrata per la prima volta nel film L’Evocazione – The Conjuring, ha avuto un film tutto per sé, un l’horror coi fiocchi Annabelle che ha totalizzato un incasso mondiale pari a 260 milioni di dollari.

Tre anni dopo è arrivato, puntuale, il sequel, che ha guadagnato 306 milioni di dollari.

Intitolato Annabelle 2 e diretto da David F. Sandberg (e non più da John R. Leonetti), era in realtà un prequel che si concentrava sull’origine della bambola posseduta raccontando la storia del giocattolaio che l’aveva creata. A scrivere entrambi i film ci aveva pensato Gary Dauberman, che adesso si appresta a firmare la regia di un terzo film.

Ebbene sì, la buona notizia è che il franchise proseguirà.

Al momento però non sappiamo di cosa parlerà esattamente il nuovo capitolo, o meglio quale parte della vita della bambola racconterà. La New Line ha invece le idee chiare su quando far uscire il film, che arriverà nelle sale statunitensi il 3 luglio del 2019. Nessuna notizia trapela sul cast.