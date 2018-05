Avengers: Infinity War incassa più di Justice League in soli 4 giorni

Dieci anni di film Marvel festeggiati col botto.

Anzi, con uno schiocco di dita. Tanto è bastato a Thanos per far sì che Avengers Infinity War potesse battere il record di incasso nel primo weekend di programmazione, sia negli Stati Uniti sia a livello mondiale. Qualche sadico sito americano fa notare che, sempre a livello mondiale, sono bastati quattro giorni al film di Joe e Anthony Russo per superare l’intero incasso di Justice League in diciassette settimane di programmazione.

Avengers: Infinity War [4 giorni] = 725 milioni di $

[4 giorni] = Justice League [17 settimane] = 657 milioni di $

A difesa della DC Comics, si può dire intanto che quei 657 milioni sono tutt’altro che un cattivo incasso. Inoltre non si possono paragonare i due film come se fossero diretti competitor (bè, in un certo senso sì), perché dietro ci sono dinamiche produttive molto diverse.

Negli ultimi dieci anni la Marvel ha saputo fare squadra, progettare con lungimiranza, fidelizzare il pubblico con diciannove film di ottima fattura tecnica e molto spesso anche artistica. La DC è arrivata dopo con il suo parterre di supereroi tentando, giustamente, di offrire qualcosa di diverso con cinque titoli. Naturalmente parliamo di business e c’è sempre qualcuno che punterà il dito dicendo “sì, ma gli altri hanno fatto meglio”. Magari la DC sta facendo tesoro di tutte queste lezioni impartite dalla concorrenza e con i prossimi titoli in cantiere (Aquaman a dicembre e Shazam! il prossimo anno) forse riusciranno a costruire qualcosa di più compatto.