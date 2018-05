Liam Gallagher “Paper Crown”: video ufficiale, testo e traduzione

Finalmente è arrivato il video ufficiale di “Paper Crown” di Liam Gallagher. Guardalo ora, insieme a testo e traduzione della canzone

Il primo album da solista di Liam Gallagher, dal titolo “As You Were“, è uscito l’ottobre dello scorso anno, e soltanto adesso viene pubblicato il video di uno dei brani contenuti nel disco: Paper Crown.

Il video, quasi come in un gioco di specchi, mostra l’attrice Sienna Guillory come protagonista assoluta della clip. L’attrice si mostra quindi in diversi ruoli, anche in quelli dei singoli musicisti. Liam Gallagher non compare mai.

Liam è atteso in Italia per tre date del 2018: il 21 giugno agli I-Days di Rho (Milano); il 15 novembre alla Zoppas Arena di Conegliano (Tv) e il 16 novembre al Palalottomatica di Roma

“Paper Crown” di Liam Gallagher – Testo

When they gave you roses and believed your wild excuses

You were sealing the deal

Halfway down the road and ain’t it

Funny how the ghosts they fade and

Suddenly appear

You went too far

Oh, woman, now you’re feeling the fear

‘Cause you’ve never been alone before, oh

And the wolf is at the door, oh

Now it’s better if you hold your breath and don’t look down

At the pages of your paper crown

You reached out for more and as the waves hit

At the shore you felt

The fading of your will

Choke back the metaphors

The bottom of the ladder ask me

If I love you still

You went too far

Oh, woman, now you’re feeling the fear

‘Cause you’ve never been alone before, oh

And the wolf is at the door, oh

And the hounds of hell, they won’t lie down

On the ashes of your paper crown

In the bright light of the sun

Will you make sure everyone can see your face?

You make fun of everyone who falls

And meantime they were saving you a place

‘Cause you’ve never been alone before, oh

And the wolf is at the door, oh

And the talking heads don’t make a sound

At the aging of your paper crown

It’s better when you don’t look down

At the pages of your paper crown

Traduzione

“Corona di Carta”

Quando ti hanno dato rose e hanno creduto alle tue scuse assurde

stavi concludendo l’affare

a metà strada, e non è

divertente come i fantasmi svaniscano e

improvvisamente ricompaiano?

Sei andata troppo lontano

oh donna, adesso hai paura

perchè non sei mai stata sola prima d’ora

e il lupo è davanti alla porta

adesso è meglio se trattieni il respiro e non guardi in basso

verso le pagine della tua corona di carta

Hai allungato le braccia per avere di più e mentre le onde si infrangevano

sulla spiaggia da cui tu te n’eri andata

la tua volontà che sbiadiva

ha soffocato le metafore

in fondo alla scala, chiedermi

sei ti amo ancora

Sei andata troppo lontano

oh donna, adesso hai paura

perchè non sei mai stata sola prima d’ora

e il lupo è davanti alla porta

e le ferite dell’inferno, non si sdraieranno

sulle ceneri della tua corona di carta

Nella luce splendente del sole

ti assicurerai che tutti potranno vedere il tuo viso?

di prendi fioco di tutti quelli che cadono

e nel frattempo ti metti da parte un posto

Perchè non sei mai stata sola prima d’ora

e il lupo è davanti alla porta

e gli opinionisti non emettono un suono

sull’invecchiare della tua corona di carta

farai meglio a non guardare giù

verso le pagine della tua corona di carta