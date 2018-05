Romeo Santos arriva in Italia per una data a Milano

La tournée europea, iniziata a Malaga il 30 aprile, arriva al Milano in Festival, venerdì 4 maggio all’Open Theatre di Experience Milano, nell’area ex-Expo. Romeo Santos sarà accompagnato da una band di 10 elementi.

L’area concerti dell’Open Theatre sarà suddivisa in tre settori che corrisponderanno a tre diverse fasce di costo del biglietto. La zona Golden: 132,00 euro è sold out!, rimangono ancora disponibilità per ol Primo settore: 93,50 euro e per il Secondo settore: 60,50 euro.