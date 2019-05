L’ultimo album di Eminem, Kamikaze, non ha ricevuto molti elogi dopo il suo rilascio, avvenuto alla fine dello scorso anno. Ora, Justin Bieber ha criticato una delle sue canzoni, la traccia “The Ringer“. Bieber ha messo in discussione i testi della melodia, che vedono Eminem inveire contro i nuovi rapper di oggi.

“Mi piace il modo di rappare di Eminem, ma non mi piace come sta criticando i nuovi rapper,” ha postato Justin Bieber in una storia su Instagram. “A me piace la nuova generazione rap che lui proprio non gradisce e capisce.”

L’MC di Detroit ha utilizzato “The Ringer” per criticare alcuni rapper come Lil Pump, Machine Gun Kelly e Lil Xan e allo stesso tempo li ha paragonati a mostri sacri del rap come Kendrick Lamar, J. Cole e Big Sean.

Bieber dice la verità secondo voi? O il 46enne Eminem ha il diritto di preferire il rap del passato e criticare il genere attuale?

Dai un’occhiata al post di Bieber cliccando qui.

Eminem tra l’altro pubblicherà una nuova canzone questa sera. Una collaborazione con Logic intitolata “Homicide“.

Per quanto riguarda Bieber, l’altro giorno vi abbiamo parlato della sua prossima grande collaborazione con Ed Sheeran, che molto probabilmente debutterà in data 10 maggio 2019.