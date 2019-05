C’era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino è uno dei film più attesi della stagione e ormai non ci sono più dubbi: la prima sarà a Cannes 2019

Dopo varie indiscrezioni e voci di corridoio, finalmente è arrivata la conferma che la premiere mondiale del nono film di Quentin Tarantino si terrà proprio nell’evento cinematografico più importante dell’anno: il festival di Cannes.

La presenza di Tarantino è stata a lungo motivo di dubbio e incertezza, poiché il film era ancora in fase di post-produzione, ma a quanto pare, Tarantino è riuscito a concludere la sua nuova opera per presentarla in tempo al festival per concorrere alla vittoria della Palma d’Oro, che aveva già vinto nel 1994 con Pulp Fiction.

Per C’era una volta a Hollywood, Tarantino ha scelto di raccontare una storia che ha segnato il popolo americano e che ha scosso particolarmente la comunità di Hollywood: gli omicidi della “famiglia” di Charles Manson, i quali uccisero sette persone tra cui l’attrice Sharon Tate, che oltretutto all’epoca dell’omicidio era incinta del regista franco-polacco Roman Polanski.

La storia narrata risale al 1969, e la vicenda degli omicidi di Manson si svolge sullo sfondo di una trama principale che vede protagonista Leonardo DiCaprio, che interpreta Rick Dalton, un attore di western televisivi alla ricerca di successo e Brad Pitt, che intrepreta Cliff Booth, controfigura di Dalton.

L’uscita italiana di C’era una volta a Hollywood è prevista per il 19 settembre 2019, data che non fa che accrescere l’hype in tutti i fan del grande regista statunitense.

Non ci resta che attendere settembre!

Intanto, ecco il teaser trailer rilasciato qualche settimana fa: