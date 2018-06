Better Call Saul 4: data di uscita, trama e numero episodi Torna l'avvocato dello spin off di Breaking Bad con una nuova stagione

Better Call Saul – Arriva la quarta stagione

L’avvocato irriverente di Better Call Saul tornerà presto con i suoi casi e la sua fame di ‘giustizia’. Finalmente c’è una data di uscita per la quarta stagione dello spin off di Breaking Bad. Bob Odenkirk tornerà come l’avvocato moralmente ambiguo, nei panni di Jimmy McGill a partire dal 6 agosto 2018.

La personalità molto discutibile di Jimmy, che interpreta Saul Goodman, nonostante sia a volte viscida e compromettente, è tanto amata dai fan, e la quarta stagione include anche le figure di Mike Ehrmantraut e Gus Fring.

La terza stagione si è conclusa più di un anno fa, con una drammatica morte, e la AMC, oltre a pubblicare la data di uscita della serie, ha anche pubblicato la sua sinossi ufficiale:

“Nella quarta stagione di Better Call Saul, la morte di Chuck accelera la trasformazione di Jimmy McGill (Bob Odenkirk) in Saul Goodman. In seguito alla sua perdita, Jimmy si avvicina al mondo criminale mettendo così a rischio il suo futuro come avvocato ed il rapporto con Kim (Rhea Seehorn)”

Oltre questo ci sarà un ulteriore scontro tra gli ex colleghi dello studio legale e con Kim:

“La morte di Chuck (Michael McKean) colpisce profondamente gli ex colleghi Howard (Patrick Fabian) e Kim, mettendo i due ancora una volta l’uno contro l’altro nella battaglia cominciata dai due fratelli McGill.” “Nel frattempo, Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks) avrà un ruolo più attivo (e completo) come consulente di sicurezza della Madrigal Electromotive.”

La rete che collega gli eventi dello spin off Better Call Saul a Breaking Bad si fa sempre più fitta, aggiungendo sempre più tasselli mancanti alla trama. Non ci sarà per caso l’incontro con Walter White?

Intanto la sinossi ufficiale continua con:

E’ un momento imprevedibile per Gus Fring (Giancarlo Esposito), dato che la caduta di Hector mette in agitazione tutto il mondo mafioso di Albuquerque e getta nel caos il cartello – distruggendo i piani ben fatti di Gus e Nacho (Michael Mando). Mentre Gus cambia rotta, Nacho si ritrova nel mirino delle forze mortali.”

E’ stato anche anticipato che la quarta stagione di Better Call Saul sarà formata da 10 episodi. Dal 6 agosto si torna sotto il cocente sole di Albuquerque con la vita di Jimmy e la criminalità di Saul.