Il tanto atteso 11° album di Ricky Martin avrebbe dovuto chiamarsi Movimiento. Ma poi l’artista latino ha cambiato idea per via del COVID-19 e ha deciso di dividere il disco in due lati: Pausa e Play.

La prima parte è uscita sabato (30 maggio) ed è per lo più dolce e contemplativa, mentre la seconda (che uscirà a settembre 2020) è più giocosa e ottimista.

Ma torniamo a Pausa.

Non è un album riempitivo come molti dicevano mesi fa. Il disco è composto da 6 canzoni, e tra queste ci sono diverse collaborazioni.

Il 48enne inizia le danze con “Simple“, una melodia avvincente, e poi passa a “Recuerdo“. Il duetto di Ricky con Carla Morrison ti coinvolgerà, mentre la collaborazione “Cae de Una” con Pedro Capó è un lamento di un cuore spezzato. “Quiéreme” introduce un po’ di flamenco nel disco. “Tiburones” si classifica come una delle migliori ballate del duraturo hitmaker (adoriamo anche il remix con Farruko) e “Cántalo” si distingue come l’unico cenno al reggaeton di tutto l’album.

Quale tra queste canzoni preferisci?

Simple

Cae de Una

Recuerdo

Quiéreme

Tiburones

Cántalo

Facci sapere la tua opinione attraverso i commenti. Noi ti lasciamo all’audio del nuovo album di Ricky Martin.