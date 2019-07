Levante sarà una delle protagoniste della Music Week: sarà infatti in concerto, per la prima volta, al Mediolanum Forum di Assago il 23 Novembre .

“Quest’anno la settimana della musica nasce nel segno dell’internazionalizzazione, di Milano come hub artistico in cui si arriva dal resto d’Italia e dall’estero per produrre musica e verranno celebrate la pluralità e la convivenza di diverse culture unite da essa”

Il comune di Milano per il terzo anno consecutivo si unisce a SIAE (Società italiana degli autori ed editori), FIMI (Federazione dell’industria musicale italiana), Assomusica (Associazione tra i produttori e gli organizzazioni di spettacoli di musica dal vivo) e Nuovo Imaie (Istituto per la tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori) nell’organizzazione di quella che si prospetta essere una Music Week ancora più ricca rispetto allo scorso anno.

