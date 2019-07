Dal 30 Giugno 2019 è disponibile sulla piattaforma di streaming Netflix la serie tv americana musical “Glee”, un vero e proprio cult andato in onda sul canale Fox dal 2009 al 2015 che ha rubato cuori di ragazzi di tutto il mondo.

Glee è una serie TV che si lascia guardare per diversi motivi: oggi vorrei cercare di spiegarvi perchè dovreste guardare questa serie TV cui punto forte sono sicuramente i numeri musicali e le cover di canzoni amatissime e molto famose.

Glee si divide in sei stagioni, di cui le prime quattro hanno 22 episodi, la quinta 20 mentre l’ultima 13: tutte ad oggi disponibili su Netflix.

Trama di “Glee”

I grandi protagonisti sono le Nuove Direzioni, un glee club che riunisce ragazzi di diversi anni del liceo in un coro che deve preparare numeri di ogni genere. Lo scopo è quello di battere cori di licei rivali per vincere il premio nazionale.

Naturalmente, al primo posto vengono posti i problemi sociali e adolescenziali di ogni protagonista.

Si va da Rachel, interpretata dalla talentuosa Lea Michele, ragazza pronta a tutto per fare successo, passando per Kurt (Chris Colfer) ragazzo gay orfano di madre che deve farei i conti con il proprio coming out e le prime cotte, fino ad arrivare a Will (Matthew Morrison), professore di spagnolo che si prende la briga di guidare il glee club mentre sta diventando padre per la prima volta.

Prodotto da Ryan Murphy (American Crime Story e American Horror Story), Glee ha ricevuto numerosi premi e visto un successo senza tempo.

Proprio quest’anno festeggia l’anniversario dalla messa in onda: 10 anni da quel 19 maggio 2009 in cui per la prima volta il glee club si riuniva nell’aula teatro per cantare l’iconica “Don’t stop Believing“, diventata l’inno della serie, nonché degli stessi Gleeks, così come si fanno chiamare i fan della serie musical.

Perchè guardarlo?

I motivi per cui dovresti guardare questa serie TV sono tantissimi, ma qui cercherò di riassumere i principali.

Fammi sapere nei commenti se sono riuscita a convincerti!

