Lo spin-off della serie tv cult Star Trek, con protagonista il grande Jean-Luc Picard, potrebbe sorprendere i fan e sbaragliare tutte le aspettative.

A rivelare la possibilità di un Picard diverso dal solito, è stato il produttore Alex Kurzman, che ha lasciato intendere che il personaggio interpretato da Patrick Stewart potrebbe aver fatto delle scelte… oscure.

Come ha raccontato sempre Alex Kurzman, Patrick Stewart ha lavorato molto sul nuovo Picard per lo spin-off di Star Trek. Ecco quello che ha raccontato su di lui_

Abbiamo passato molto tempo con Patrick, ed è incredibilmente brillante, e ovviamente conosce Jean-Luc Picard meglio di chiunque altro. Fin dall’inizio ha detto: “Non voglio farlo a meno che non stiamo aprendo un nuovo terreno Non voglio solo interpretare il personaggio che interpretavo, perché tornare a quello? L’abbiamo già fatto!”

Quindi faremmo bene ad aspettarci qualcosa di diverso dal Picard che conosciamo… Ma fino a che punto si spingeranno con la storia?

Kurzman ci ha dato degli indizi per quanto riguarda la trama, e anche se non ci rivelano molto, ci danno la possibilità di cominciare a fantasticarci su.

Penso che abbiamo trovato una storia che onora tutto ciò che la gente ama del personaggio di Picard, ma in modi che non sono quelli che ci si aspetta. […] Negli ultimi anni sono successe molte cose a Jean-Luc Picard. C’è stato molto da fare e ha dovuto affrontare alcune cose nuove, così come alcune cose vecchie, e tutte queste cose arrivano a scontrarsi. Ha fatto delle scelte per le quali non si sente necessariamente bene, eppure penso che il pubblico capirà esattamente perché le ha fatte…