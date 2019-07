Nessuno se lo aspettava, eppure domani la serie a fumetti di The Walking Dead termina la sua corsa e arriva al finale con l’ultimo numero, il 193, che verrà pubblicato il 3 luglio 2019. Una vera e propria sorpresa per i fan, che hanno accolto la notizia come una doccia fredda.

A comunicarlo è stato lo stesso Robert Kirkman, ideatore del fumetto di The Walking Dead, pubblicata dall’etichetta Skybound della Image Comics, che ha deciso di mettere la parola fine alla storia che ha appassionato milioni di lettori.

L’esigenza, come dichiara lo stesso Kirkman, è quella di dare un finale degno alla storia, senza rischiare di tirarla troppo per le lunghe facendole perdere inevitabilmente forza.

Tutto ha un inizio e tutto ha una fine, è giusto così, anche per la serie a fumetti di The Wlaking Dead, forse è soltanto la notizia improvvisa a lasciarci senza parole.

Le parole di Robert Kirkman sono state dedicate ai fan del fumetto, ma anche alla storia che da anni ha riempito la sua vita, la storia di The Walking Dead:

Anche io sono sottosopra. Questa serie mancherà anche a me come a voi, se non ancora di più. Mi si spezza il cuore doverlo fare, e dobbiamo riuscire ad andare avanti, ma amo troppo questo mondo per tirarla per le lunghe fino a quando non sarebbe più all’altezza di ciò che mi aspetto.

Spero capiate. Mi auguro, cari lettori, che sappiate quanto apprezzo il dono che mi avete fatto. Ho avuto la possibilità di raccontare la mia storia esattamente come volevo per 193 numeri e di finirla a modo mio, senza alcuna interferenza lungo tutto il percorso. Questa è una cosa rara e non si sarebbe realizzata senza il supporto incondizionato che la serie ha avuto da lettori come voi. Vi ringrazio molto.