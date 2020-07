Il nuovo singolo di Fedez, “Roses”, insieme a Dargen D’Amico è una vera e propria critica sociale fatta a canzone.

“Non perdere tempo a salvarmi, ho problemi con tutti” canta Fedez in uno degli ultimi singoli rilasciati e sembra voler continuare ad averne, di problemi. È disponibile da oggi sulle piattaforme digitali il brano “Roses” in collaborazione con Dargen D’Amico che va, se così possiamo definirlo, a rappresentare il remix di un remix. La canzone originale è firmata da SAINt JHN, ma la versione sul quale hanno lavorato i due artisti è quella del dj Imanbek.

Copertina Roses SAINt JHN Imanbek Fedez e Dargen D’Amico

Quello che doveva essere inizialmente un semplice remix, proposto al rapper dalla sua casa discografica Sony Music, si è trasformato in un potenziale accumulo di denunce come ha fatto sapere scherzosamente lui stesso sui social durante l’annuncio della sua uscita. Il “marito di Chiara Ferragni” -così si definisce ironicamente nel singolo- non le ha proprio mandate a dire e non si è nascosto dietro potenziali riferimenti da interpretare, anzi.

“Io vi chiedo pardon / Mica come i Benetton / Quest’anno niente bagno ultima spiaggia (Salò) / Salvini non può più rubare ai poliziotti il pedalò” si apre così il primo verso del rapper, che continua nominando uno dei suoi maggiori antagonisti pubblici, “Senza testa l’uomo sopravvive pochi istanti / Eccezion fatta per Gasparri”.

Lo schietto riferimento al Presidente della regione Lombardia e alla sua gestione dell’emergenza Coronavirus “Prenoto la pensione come Attilio Fontana / ‘Questa pianura era tutta Padana’ / Regalo delle rose ad uno affetto stabile / ‘Oh, ca**o sei Fedez regalami uno stabile!‘”, ai DPCM, Conte e al tema della pedofilia legato ai sacerdoti “Nuovi divieti dentro i decreti / Meglio bimbe di Conte che bimbi dai preti”. C’è anche Dell’Utri che esce di galera e Rocco Casalino addetto al privè, insomma Fedez ha fatto il pieno e sono certa che il suo avvocato avrà parecchio su cui lavorare nelle prossime settimane. Nettamente meno politica ma non per questo meno pungente la strofa affidata a Dargen D’Amico.

Il ritornello è pero’ quello originale, lasciato in lingua inglese poiché la versione in italiano non è stata approvata, anche se il rapper promette che avremo modo di ascoltarla anche “illegalmente”. Un brano che non parte esattamente con i migliori presupposti ma che sta già ottenendo l’approvazione del pubblico.

Fedez e Dargen D’Amico pubblicano una finta copertina annunciando Roses

“Roses” rappresenta il terzo singolo di Fedez dopo “Problemi con tutti (Giuda)” e “Bimbi per strada (Children)“, se non si conta la collaborazione con CARA sul remix de “Le Feste di Pablo”. Ancora nessuna notizia su un ipotetico nuovo album.

Voi, come sempre, date un ascolto al brano e fateci sapere cosa ne pensate!

Testo di Roses di Fedez e Dargen D’Amico

Roses

I walked in the corner with the body screaming dolo

Never sold a bag but look like Pablo in a photo

This gon’ make ‘em feel the way like Tony killed Manolo

You already know though, you already know though

I walk in the corner with the money, on my finger

She might get it popping, I might wife her for the winter

I already know, already know, nigga roses

All I need is roses

Turn up baby, turn up, when I turn it on

(Om) Io vi chiedo pardon

(Om) Mica come i Benetton

(Om) Se il marito di Chiara Ferragni

(Om) Non vuole fare pezzi reggaeton

Quest’anno niente bagno ultima spiaggia (Salò)

Salvini non può più rubare ai poliziotti il pedalò

Niente trenino Brigitte Bardot

Chissà se Totò userebbe Tik Tok (Uuh)

Senza testa l’uomo sopravvive pochi istanti

Eccezion fatta per Gasparri

Esco a prendere un po’ d’aria come ha fatto Dell’Utri

Ma mi rinchiudo in casa appena sento due starnuti (Ecciu’)

Hanno vietato i selfie, è inutile che discuti

A me gli esseri umani non mi sono mai piaciuti

Località montana, fine settimana

Fare sudoku con il mentalista di Mentana

Prenoto la pensione come Attilio Fontana

“Questa pianura era tutta Padana”

Regalo delle rose ad uno affetto stabile

“Oh, ca**o sei Fedez regalami uno stabile!”

Nuovi divieti dentro i decreti

Meglio bimbe di Conte che bimbi dai preti

Sogno un rosé, il Salento per me

Ma c’è Rocco Casalino che mi caccia dal privé

Roses

I walked in the corner with the body screaming dolo

Never sold a bag but look like Pablo in a photo

This gon’ make ‘em feel the way like Tony killed Manolo

You already know though, you already know though

I walk in the corner with the money, on my finger

She might get it popping, I might wife her for the winter

I already know, already know, nigga roses

All I need is roses

Turn up baby, turn up

Ah, che notte strana ho sognato di vivere in tutta l’Italia ma

Ancora non ho capito se lei mi odia o se lei mi ama

In Italy la critica è lunatica e fanatica, che fatica

Ci vuole almeno un mese per amare

Per ammazzare invece basta un click

Quando finalmente scendo verso il centro sembro la tribù dei Visigoti

Prova a nascere dove siamo nati e vedi che poi la differenza la noti

Però se bevo rosé sono felice e sono distratto

E sei così bella che, o divento libero o divento matto

Ma tuo padre sfonda la porta, spara col canna mozza

Accidenti che botta, dice che ti ho sedotta, dice che ti ho corrotta con la mia rosa

Mi ha sparato a una spalla, non ne avevo la colpa

E anche se avessi avuto la colpa avrei preferito la coscia

La vita è corta, accidenti se è corta

Roses

I walked in the corner with the body screaming dolo

Never sold a bag but look like Pablo in a photo

This gon’ make ‘em feel the way like Tony killed Manolo

You already know though, you already know though

I walk in the corner with the money, on my finger

She might get it popping, I might wife her for the winter

I already know, already know, nigga roses

All I need is roses

Turn up baby, turn up, when I turn it on

You know how I get too lit when I turn it on

Traduzione di Roses di Fedez e Dargen D’Amico

Rose

Ho camminato fino all’angolo con il corpo che urlava in solitaria

Non ho mai venduto una borsa ma in una foto sembro Pablo

Questo li farà sentire come quando Tony uccise Manolo

Pero’ tu lo sai già, pero’ tu lo sai già

Ho camminato fino all’angolo con i soldi, sul dito

Lei potrebbe renderlo scoppiettante, potrei renderla moglie per l’inverno

Lo so già, lo so già, rose

Tutto ciò di cui ho bisogno sono le rose

Salta fuori tesoro, salta fuori quando l’accendo

(Om) Io vi chiedo pardon

(Om) Mica come i Benetton

(Om) Se il marito di Chiara Ferragni

(Om) Non vuole fare pezzi reggaeton

Quest’anno niente bagno ultima spiaggia (Salò)

Salvini non può più rubare ai poliziotti il pedalò

Niente trenino Brigitte Bardot

Chissà se Totò userebbe Tik Tok (Uuh)

Senza testa l’uomo sopravvive pochi istanti

Eccezion fatta per Gasparri

Esco a prendere un po’ d’aria come ha fatto Dell’Utri

Ma mi rinchiudo in casa appena sento due starnuti (Ecciu’)

Hanno vietato i selfie, è inutile che discuti

A me gli esseri umani non mi sono mai piaciuti

Località montana, fine settimana

Fare sudoku con il mentalista di Mentana

Prenoto la pensione come Attilio Fontana

“Questa pianura era tutta Padana”

Regalo delle rose ad uno affetto stabile

“Oh, ca**o sei Fedez regalami uno stabile!”

Nuovi divieti dentro i decreti

Meglio bimbe di Conte che bimbi dai preti

Sogno un rosé, il Salento per me

Ma c’è Rocco Casalino che mi caccia dal privé

Rose

Ho camminato fino all’angolo con il corpo che urlava in solitaria

Non ho mai venduto una borsa ma in una foto sembro Pablo

Questo li farà sentire come quando Tony uccise Manolo

Pero’ tu lo sai già, pero’ tu lo sai già

Ho camminato fino all’angolo con i soldi, sul dito

Lei potrebbe renderlo scoppiettante, potrei renderla moglie per l’inverno

Lo so già, lo so già, rose

Tutto ciò di cui ho bisogno sono le rose

Salta fuori tesoro, salta fuori quando l’accendo

Ah, che notte strana ho sognato di vivere in tutta l’Italia ma

Ancora non ho capito se lei mi odia o se lei mi ama

In Italy la critica è lunatica e fanatica, che fatica

Ci vuole almeno un mese per amare

Per ammazzare invece basta un click

Quando finalmente scendo verso il centro sembro la tribù dei Visigoti

Prova a nascere dove siamo nati e vedi che poi la differenza la noti

Però se bevo rosé sono felice e sono distratto

E sei così bella che, o divento libero o divento matto

Ma tuo padre sfonda la porta, spara col canna mozza

Accidenti che botta, dice che ti ho sedotta, dice che ti ho corrotta con la mia rosa

Mi ha sparato a una spalla, non ne avevo la colpa

E anche se avessi avuto la colpa avrei preferito la coscia

La vita è corta, accidenti se è corta

Rose

Ho camminato fino all’angolo con il corpo che urlava in solitaria

Non ho mai venduto una borsa ma in una foto sembro Pablo

Questo li farà sentire come quando Tony uccise Manolo

Pero’ tu lo sai già, pero’ tu lo sai già

Ho camminato fino all’angolo con i soldi, sul dito

Lei potrebbe renderlo scoppiettante, potrei renderla moglie per l’inverno

Lo so già, lo so già, rose

Tutto ciò di cui ho bisogno sono le rose

Salta fuori tesoro, salta fuori quando l’accendo