Non si può dire che Katy Perry non le abbia davvero provate tutte per promuovere al meglio “Daisies“.

La pop star ha suonato più volte la traccia in live, ha rilasciato dei remix perfetti per le discoteche e ha persino creato una favolosa traccia Pride completa e con cenni ai precedenti singoli “I Kissed A Girl” e “Swish Swish”. La futura mamma ha deciso ora di pubblicare una versione acustica del brano. A questo punto, manca solo un remix rap e un adattamento metal per completare il set! Fortunatamente, tutta la campagna promozionale per il singolo sembra funzionare. “Daisies” è appena diventato il sedicesimo singolo di Katy ad essere entrato nella top 10 della classifica Adult Pop Songs di Billboard.

Oltre a rilasciare più versioni di “Daisies”, la 35enne cantante ha iniziato a parlare delle altre canzoni di KP5 (stiamo ancora aspettando il titolo ufficiale dell’album). Nel disco ci sarà “Teary Eyes” – un bop che parla della recente pandemia e che ci invita a gioire nonostante i problemi di cuore. Oltre a questo Katy ha voluto scrivere un messaggio musicale dedicato alla figlia – che non è ancora nata e si chiama ‘What Makes A Woman’.”

L’album di Katy uscirà il 14 agosto, quindi avremo più dettagli a riguardo nei prossimi giorni. Mentre li aspettiamo, gustiamoci questa versione acustica di “Daisies”.

