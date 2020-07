Bisogna chiarirlo subito, la collaborazione tra Valeria Rossi e le Las Ketchup è frutto di una scelta di marketing, più precisamente per uno spot dei biscotti Grisbì Summer Mania. Il video è pensato come un vero e proprio tormentone dell’estate, anche se le cantanti scelte ci fanno fare un salto indietro nel tempo, agli inizi degli anni 2000 quando si cantava Tre Parole (chi è che non canticchia ancora “sole, cuore, amore…”?) e si ballava Asereje.

Una scelta divertente per Grisbì Summer Mania, che strizza l’occhio all’ondata malinconica che pervade il nostro tempo, quello sguardo sempre al passato che viene cavalcato a 360° nel mondo dello spettacolo, della musica e del cinema.

Valeria Rossi e Las Ketchup oggi

C’è da dire che sia Valeria Rossi che le tre Las Ketchup sono cambiate ben poco in questi anni. Come dimostra il video che accompagna la canzone e che vi mostriamo qui sotto.

Le quattro ragazza cantano e si muovono a suon di musica reggaeton in un contesto estivo e assolato, tra piante, fiori, e interni pieni di luce. Insomma, tutto il repertorio dell’estate latina, accompagnata ovviamente da Grisbì!

Valeria Rossi & Las Ketchup – Grisbì Summer Mania Fuori ora il tormentone più atteso dell’estate: #GrisbìSummerMania cantato dalle Las Ketchup oficial e Valeria Rossi. 💚🎶💃 Spoiler: all’interno del videoclip potresti trovare anche il tuo commento! 😉 Pubblicato da Grisbì su Martedì 30 giugno 2020

Dopo i brani che le hanno rese famose, Valeria Rossi nell’estate 2001 con Tre Parole e le Las Ketchup nel 2002 con Asereje, hanno man mano visto calare il proprio successo e sono oggi delle vere e proprie meteore.

Valeria Rossi, dopo un altro paio di brani, si è ritirata dalla scena musicale ma continua a svolgere comunque il suo ruolo di autrice, non solo di canzoni, ma anche di libri.

Le Las Ketchup, sono considerate delle vere e proprie one-hit-wonder, perché dopo il loro brano di esordio, che fu un vero successo mondiale, non riuscirono a restare al passo con i due album successivi, finendo pian piano nel dimenticatoio.

Ci è dunque voluto Grisbì Summer Mania, con il suo nuovo biscotto con ripieno al pistacchio, a riportarle alla ribalta. La canzone viene presentata come un tormentone, e chissà se davvero non lo diventerà! Ad ogni modo, bisogna ammettere che è una bella trovata commerciale.

