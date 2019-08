E’ il film dei record. Non è passato molto da quando “Avengers: Endgame” ha superato l’eterno rivale “Avatar” di James Cameron come film più visto di tutti i tempi e maggior incasso al botteghino. E, come una sorta di festeggiamento, sono ora disponibili online tutte le scene eliminate proprio di “Avengers: Endgame”, film della Marvel che ne ha segnato la fine della terza fase.

Visto l’arrivo in Digital HD del film sono disponibili ora in rete le 6 scene eliminate che i Russo non hanno inserito nel montaggio finale di “Avengers: Endgame”.

Attenzione, se non hai ancora visto “Avengers: Endgame”, questo articolo rappresenta uno spoiler per te!

La prima scena che potete vedere qui in alto, “Avengers in ginocchio”, ci fa vedere il momento straziante della morte di Iron Man, aka Tony Stark, e il successivo tributo dato dagli altri Vendicatori. Uno ad uno, si inchinano come per onorarlo e ringraziarlo per il sacrificio svolto.

Di seguito, vediamo le altre.

Una scena tagliata da “Avengers: Endgame”. Tony e Pepper discutono in cucina

Nella scena appena qui sopra, Tony e la moglie Pepper discutono in cucina. Un momento assolutamente domestico che ci fa toccare con mano l’umanità di Iron Man.

“Bombs on Board”, una simpatica scena tagliata da “Avengers: Endgame”

“Tony Shaves Rocket”, scena eliminata

E’ nuovamente Rocket il protagonista della prossima scena tagliata, “You Used to Frickin’ live here!”, “Cavoli, tu qui ci vivevi!”

Thor e Rocket in una scena eliminata

Tony e Howard hanno una conversazione

“Avengers: Endgame” arriverà dal 14 di agosto sulle maggiori piattaforme digitali (AppleTv, GooglePlay, Chili, Rakuten e TimVision) mentre dal 4 settembre in DVD e Blu-ray.

Avengers: Endgame è ambientato in seguito alla schiacciante sconfitta inflitta da Thanos che, dopo aver collezionato le sei Gemme dell’Infinito, aveva imposto la sua contorta volontà su tutto il genere umano, sterminando metà della popolazione mondiale, tra cui diversi Avengers. Superata questa distruzione, i supereroi rimasti si trovano ad affrontare la sfida più grande della loro vita: risollevarsi e trovare un modo per sconfiggere Thanos una volta per tutte.

I contenuti extra

In esclusiva sulle piattaforme digitali:

Steve e Peggy: Un ultimo ballo – Vediamo da vicino come il legame tra Captain America e Peggy Carter, forgiato nel tempo, conduca ad una scelta memorabile in Avengers: Endgame.

Blu-ray & Digital:

In Memoria di Stan Lee – I filmmakers e il cast rendono omaggio al compianto Stan Lee con una retrospettiva sui suoi iconici cameo nei lungometraggi del Marvel Cinematic Universe.

con una retrospettiva sui suoi iconici cameo nei lungometraggi del Marvel Cinematic Universe. La scelta del protagonista – Il provino a Robert Downey Jr. – Il racconto del casting che ha portato Robert Downey Jr. ad essere scelto per il ruolo di Tony Stark in “Iron Man”, film che ha lanciato il Marvel Cinematic Universe.

– Il racconto del casting che ha portato Robert Downey Jr. ad essere scelto per il ruolo di Tony Stark in “Iron Man”, film che ha lanciato il Marvel Cinematic Universe. Un uomo fuori dal tempo – La creazione di Captain America – L’evoluzione di Captain America spiegata da chi ha lavorato nel corso del tempo per dare forma al look, alla personalità e alle emozioni di questo irresistibile supereroe.

– L’evoluzione di Captain America spiegata da chi ha lavorato nel corso del tempo per dare forma al look, alla personalità e alle emozioni di questo irresistibile supereroe. Vedova Nera -A qualunque costo – Un viaggio a ritroso nel percorso di Vedova Nera sia all’interno che al di fuori della cerchia degli Avengers, con focus sulle sfide e gli ostacoli che ha incontrato e superato nel suo cammino.

sia all’interno che al di fuori della cerchia degli Avengers, con focus sulle sfide e gli ostacoli che ha incontrato e superato nel suo cammino. I fratelli Russo – Il viaggio verso “Avengers: Endgame” – Alla scoperta di come I registi Anthony e Joe Russo hanno affrontato la sfida di dirigere, fianco a fianco, due dei più grandi film della storia del cinema.

Le donne dell’MCU – Le donne del Marvel Cinematic Universe svelano come sia stato far parte dello storico ensamble al femminile che le ha viste riunire per la prima volta le forze nell’epica scena di battiglia in “Avengers: Endgame”.

– Le donne del Marvel Cinematic Universe svelano come sia stato far parte dello storico ensamble al femminile che le ha viste riunire per la prima volta le forze nell’epica scena di battiglia in “Avengers: Endgame”. Fratello Thor – Il suo aspetto è cambiato, ma il suo eroismo rimane quello di sempre! Un’occhiata dietro le quinte alla scoperta di come sia stato creato il personaggio di Fratello Thor.

Sei Scene Eliminate – “Bacche di Gojii ,” “Bombe a bordo,” “Il peggior esercito della Galassia,” “Hai sempre vissuto qui,” “Tony e Howard” e “Avengers in ginocchio.”

dal set. Introduzione Visionaria – Un’introduzione al film raccontata dai registi Joe e Anthony Russo .

. Commento audio – Commento audio da parte dei registi Anthony e Joe Russo insieme agli sceneggiatori Christopher Markus e Stephen McFeely.

Cosa ne pensate delle scene eliminate? Fatemi sapere nei commenti!