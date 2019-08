Aggiungi articolo

Nelle ultime ore è stato pubblicato on line lo script della puntata finale di Game of Thrones, e per la gioia dei fan, alcuni dettagli che potevano essere rimasti in dubbio, sono stati chiariti.

Lo script di Game of Thrones, ad esempio, ha rivelato come mai Drogon, l’unico drago sopravvissuto alla terribile guerra, abbia deciso di incenerire con il suo getto di fuoco il tanto ambito trono di spade.

Sin da subito, infatti, è parso strano e l’animale mitologico abbia deciso intenzionalmente di fondere l’ambito trono. Ma lo script del finale di Game of Thrones ci svela finalmente la verità.

Cosa c’è scritto nello script del finale di Game of Thrones?

Il gesto di Drogon è stato intenzionale e voluto oppure casuale? Se ti stai facendo ancora questa domanda, allora sappi che il gesto è stato del tutto casuale!

A spiegarcelo, molto chiaramente, è proprio lo script dell’ultima puntata di Game of Thrones, che racconta del dolore di Drogon e dell’istinto di distruggere tutto, ma senza far del male a Jon Snow.

Ecco qui di seguito lo script originale e la traduzione in italiano della scena che segue la morte di Daenerys.

[Drogon] Guarda Jon. Vediamo il fuoco crescere nel suo collo. Anche Jon lo vede, e si prepara a morire. Ma le fiamme non sono per lui. Drogon vuole distruggere il mondo ma non uccidere Jon. Sputa fuoco sul muro dietro di lui, distruggendo ciò che rimane dei grandi blocchi rossi di pietra. Guardiaìmo dietro le spalle di Jon: il fuoco colpisce il trono, anche se non era quello l’obiettivo dell’ira di Drogon, solo un astante coinvolto nella conflagrazione. Vediamo le lame del trono, mentre le fiamme lo circondano e colpiscono il muro dietro di esso. Vediamo il trono in fiamme che diventa rosso, poi bianco, poi inizia a perdere la sua forma. Dettagli del trono che si scioglie: i braccioli, l’iconica raggiera di spade sullo schienale. Il fuoco si ferma. Il fumo si dissolve rivelando un cumulo di detriti disciolti dove una volta c’era il trono. Chi siederà sul Trono di Spade? Nessuno.

L’immagine descritta alla perfezione nello script di Game of Thrones diventa così significativa: se Daenerys non può sedere sul trono di spade, nessun altro lo farà.