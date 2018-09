Finalmente, dopo lunghe attese, il nome è stato rivelato: Disney Play sarà la nuova piattaforma di streaming sviluppata dalla casa di topolino.

Dopo il grande successo ottenuto dalla creazione di Netflix, vari studi si sono spinti a ideare qualcosa che potesse superare al meglio tale piattaforma! Da qui nasce Disney Play, anche se è molto probabile che il nome cambi prima del lancio, fissato per il 2019.

Lo scopo principale di questa nuova piattaforma che sembra a primo sguardo non essere altro che una nuova versione di Netflix con contenuti più specifici, in realtà, sembra esser stata definita come una delle più grandi priorità del 2019, così afferma infatti Bob Iger, il Ceo della compagnia.

L’intenzione quindi, non sarà quella di puntare sulla quantità ma sulla qualità (alquanto importante e non da sottovalutare).

Una delle novità che catturerà sicuramente l’attenzione del pubblico è il prezzo: sembra infatti che costerà molto meno a confronto dei suoi rivali come Netflix, rendendo così più accessibile ad un pubblico maggiore.

I contenuti inoltre saranno adatti a qualsiasi tipo di pubblico, senza distinzioni, rendendo la visione più piacevole e più “comoda”, nessun componente della famiglia verrà escluso!

I contenuti che verranno pubblicati nella piattaforma non si fermeranno semplicemente ai vecchi titoli più famosi ma verranno pubblicati anche i nuovi film uscita, solo dopo la trasmissione nelle sale: tra cui troviamo Toy Story 4, Frozen 2, Avengers 4 e così via.

Ma le sorprese non finiscono: molti altri contenuti del tutto originali verranno pubblicati sulla nuova piattaforma di streaming, non ci resta altro che rimanere aggiornati per le news in arrivo!